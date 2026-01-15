Aclamados montajes nacionales y una obra mexicana tendrá Cielos del Infinito, el festival de teatro más austral del mundo

Del 14 al 18 de enero, el Teatro Municipal José Bohr recibirá la etapa final de la 17ª edición del Festival de Artes Cielos del Infinito, el encuentro escénico más austral del mundo. Este año, la programación de enero está centrada en obras que ponen en escena historias íntimas y colectivas, relatos del cuerpo, la ciudad y el territorio, y preguntas sobre la memoria, la identidad y la experiencia contemporánea.

“La 17ª edición de Cielos del Infinito se realizó de manera extendida durante el segundo semestre de 2025 en Punta Arenas, Puerto Williams, Puerto Natales, Cerro Castillo y Porvenir, e incluyó residencias creativas y una diversidad de montajes nacionales e internacionales, con obras de España e Italia en distintos formatos y disciplinas”, explicó Antonio Altamirano, director de Cielos del Infinito.

“El cierre de esta versión propone un diseño programático que busca una mayor implicación con los públicos, poniendo como eje proyectos artísticos con vocación social, centrados en la interacción, la colaboración y los procesos desarrollados en el tiempo”, agregó Altamirano.

“Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!!”, de la compañía Teatro del Amor, será la encargada de inaugurar este nuevo apartado del certamen. Un monólogo crudo y político, protagonizado por Felipe Zepeda, que se interna en la experiencia de la adicción a la pasta base desde una escritura fragmentada, atravesada por voces religiosas, nacionalistas y delirantes. Dirigida y escrita por Nicolás Bascuñán, con diseño sonoro de Fernando Milagros, la obra propone una catarsis escénica que confronta al espectador con los márgenes sociales y espirituales del consumo.

“Para nosotros es un orgullo abrir el Festival Cielos del Infinito y presentarnos por primera vez en Punta Arenas, después de venir llegando de una gira por Barcelona y de una temporada muy exitosa”, comentó Felipe Zepeda, protagonista del montaje, sobre la historia que dio el puntapié inicial el pasado 14 de enero.

“Este monólogo es una experiencia fuerte: es una náusea existencial, un torbellino de emociones que muestra las últimas horas de un pastero crucificado en un poste de luz en Pudahuel. El público va a presenciar una detención ciudadana, va a enfrentarse a sus propios fantasmas, a esas personas que vemos en la calle pero no queremos mirar. Es una obra que busca generar empatía, reflexión, emoción y también, por momentos, sacar alguna carcajada”, agregó.

El jueves 15, en tanto, estará dedicado a la apertura de procesos de artistas residentes 2025/26, instancia que permite conocer trabajos en desarrollo de creadoras y creadores en la región. Habrá avances y primeros vistazos de “Plantar” de Andrea Paz, una investigación escénica sobre crecimiento, cuidado y naturaleza; “Antártica” de Verónica Soto, centrada en el territorio austral y la experiencia del aislamiento; “Sismo” de Juan Pablo Corvalán, que explora la inestabilidad y el movimiento telúrico como metáfora vital; y “Ojo Salvaje” de Sebastián Escalona, una propuesta visual sobre la mirada y lo indómito. Estas obras proyectan sus estrenos entre el segundo semestre de 2026 y durante 2027.

La programación continúa con una propuesta pensada para toda la familia: el viernes 16, a las 20:00 horas, se presentará “El carnaval de los animales” de La Llave Maestra, un “concierto visual” inspirado en la célebre suite de Camille Saint-Saëns. A través de teatro de objetos, máscaras, danza, sombras y música clásica en vivo, la obra despliega un desfile zoológico donde elefantes, cisnes, tortugas y otras criaturas cobran vida mediante movimiento y animación de objetos. Con una duración aproximada de 60 minutos, el espectáculo es para todo espectador.

“Este espectáculo tiene el sello de La Llave Maestra”, explicó Álvaro Morales, uno de los directores de la compañía. “Es teatro visual y musical, sin texto, donde los objetos, el cuerpo, las materialidades, la danza, las sombras y las máscaras se mezclan para crear una experiencia sensorial. Es una obra pensada para toda la familia y, al mismo tiempo, una invitación a admirar la belleza de los animales y a reconectarnos con la naturaleza”.

La noche del sábado 17 estará marcada por un cruce entre memoria y cuerpo: a las 20:00 horas se presentará “Razones para no morir”, producción del Teatro Nacional Chileno escrita y dirigida por Cristián Marambio, y protagonizada por Néstor Cantillana y Carla Casali. La obra entrelaza dos historias —la del hijo de un camionero y la de una podóloga— en una versión libre de textos del dramaturgo y Premio Nacional de Artes de la Representación 1993, Jorge Díaz: ‘Razón de ser’ y ‘Amanda’). Con humor y sensibilidad, el montaje aborda heridas del pasado y memorias del país, usando el cuerpo —y en particular el pie— como eje emocional y narrativo.

“Estamos muy contentos de que la primera salida de ‘Razones para no morir’ sea justamente a la región de Magallanes, en el Festival Cielos del Infinito. La obra se escribió a partir de dos personajes de textos distintos de Jorge Díaz, por lo que también es un homenaje a su dramaturgia”, comentó el dramaturgo y director de la puesta en escena, Cristián Marambio.

El cierre del certamen tendrá a la ciudad como protagonista: esa misma noche, a las 22:00 horas, y luego el domingo 18 en funciones a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas, se presentará “Edificios parlantes” de la Compañía Opcional de México. Dirigido por Aristeo Mora, este proyecto de sitio específico propone que la arquitectura “hable”: a través de recorridos o instalaciones sonoras, el público escucha testimonios, relatos o ficciones vinculadas a los espacios urbanos que habita, transformando la ciudad en escenario principal.

“Cielos del Infinito consolida su trabajo con las comunidades en torno al fomento de las artes escénicas —teatro, danza, circo, performance e interdisciplinar— en diálogo con las necesidades locales y las demandas contemporáneas, entendiendo el festival como un espacio de experimentación de nuevos formatos y nuevas formas de relación con el público”, concluye Antonio Altamirano.

El Festival de Artes Cielos del Infinito es financiado a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Programación

Miércoles 14.01 | 20:00 h

PATA(YO)BATA (YO) BATA(YO)BAE!!!! | Teatro del Amor – Chile

70 min | +18 años

Jueves 15.01

Apertura de Procesos | Artistas Residentes

“Plantar” | Andrea Paz

“Antártica” | Verónica Soto

“Sismo” | Juan Pablo Corvalán

“Ojo Salvaje” | Sebastián Escalona

Viernes 16.01 | 20:00 h

El carnaval de los animales | La Llave Maestra – Chile

60 min | Todo espectador

Sábado 17.01 | 20:00 h

Razones para no morir | Teatro Nacional Chileno – Chile

75 min | +14 años

Sábado 17.01 | 22:00 h

Edificios parlantes | La Compañía Opcional – México

60 min | Todo espectador

Domingo 18.01 | 16:00 – 18:00 – 20:00 h

Edificios parlantes | La Compañía Opcional – México

60 min | Todo espectador