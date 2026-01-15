Ana Tijoux anuncia show acústico en el marco del Festival Teatro A Mil

La destacada cantautora nacional Ana Tijoux anunció fecha de un concierto acústico junto a Gabo Paillao, director musical de La Brígida Orquesta, en el marco de la 33° versión del Festival Internacional Teatro A Mil, presentado por la Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP.

El evento se realizará el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), marcando el fin de semana de cierre del certamen. El concierto promete un formato íntimo, donde el dúo reinterpretará los éxitos de Tijoux desde la perspectiva del piano acústico.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketplus, por un valor general de $20 mil pesos.

El foco musical del Festival: el sabor de Brasil y Tocatas Mil

Un especial foco brasileño se toma la última semana del Teatro A Mil 2026, en alianza con el Festival Hola Rio. El martes 20 de enero se presentará por primera vez en Chile la leyenda viviente de la música carioca Ney Matogrosso en la explanada del Estadio Nacional. El trío Os Garotin, ganador de un Grammy Latino en 2024, deleitará con un show de R&B en el Teatro Nescafé de las Artes el viernes 23 de enero. En tanto, Uli Costa Quarteto trae un espectáculo que mezcla música popular, samba, soul y jazz el mismo día.

En cuanto al ciclo Tocatas Mil, el jueves 15 se vivirá un diálogo entre la música india de Curtis Andrews con Transcendent Talas y el flamenco de Juan Pablo Cofré “Morete”.

El dúo chileno-español Emilia y Pablo aterrizarán en el GAM este viernes 16 con su mezcla de folklore hispanoamericano y flamenco. El fin de semana regresa la música infantil con Los Frutantes en Estación Central.

Daniel Muñoz y los Concho’e Vino traerán todo el sabor de la cueca la noche del miércoles 21. Desde África, Valerie Ekoume & The Elephants se unirá a la alegría de la Banda Celta Danzante el jueves 22. El ciclo cierra con el pianista y compositor chileno de jazz Sebastián Castro, el domingo 25.

Además, una obra musicall llegará al Teatro Camino el próximo sábado 17. Bere en concierto es un cancionero sorprendente, que viaja por las canciones de Juan Gabriel a Charly García.

Toda la información de los espectáculos se encuentra en el sitio de Teatro A Mil.