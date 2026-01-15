Carmina Burana en el Nacional: U. de Chile anuncia liberación de nuevas entradas para concierto gratuito

Desde el Estadio Nacional, autoridades de la Universidad de Chile encabezaron este jueves una actividad en la que entregaron nuevos detalles del concierto gratuito “Carmina Burana”, que será presentado este sábado 17 de enero, a las 19:30 horas, en el principal recinto deportivo del país y que liberará un stock limitado de nuevas entradas.

La obra será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, en una iniciativa organizada por la Casa de Bello junto a la productora Bizarro, y que además será transmitida en vivo por UChile TV, Televisión Nacional de Chile (TVN) y Radio Universidad de Chile.

En la instancia, la Rectora de nuestra casa de estudios, Rosa Devés, destacó el carácter público del evento y el compromiso institucional con el acceso democrático a la cultura. “Estamos felices aquí anunciando este gran concierto que vamos a tener el sábado 17 aquí en el Estadio Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile y una gran obra como Carmina Burana, que es una joya del repertorio universal”, señaló.

La Rectora manifestó gran orgullo por la venta de entradas, el jueves pasado se liberaron 35 mil cupos gratuitos y se agotaron en dos horas. Por ese motivo, la autoridad informó que este viernes a las 10:00 horas se liberará un stock limitado de nuevos tickets, correspondientes a nuevas ubicaciones y que estarán disponibles a través del sistema Punto Ticket.

La idea es permitir que más personas puedan asistir presencialmente a un espectáculo que no tiene precedentes en nuestro país. “Sabemos que ha habido mucho interés y que las entradas se agotaron muy tempranamente, pero vamos a poder liberar un grupo de entradas para que más personas puedan asistir”, indicó.

El concierto se enmarca además en la conmemoración de los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y los 80 años del Coro Sinfónico Universidad de Chile, ambos elencos estables patrimoniales de la universidad.

En ese sentido, el director del Coro Sinfónico, Juan Pablo Villarroel, valoró la experiencia vivida en la versión anterior realizada en el Estadio Nacional y la masiva respuesta del público. “El año pasado tuvimos una experiencia maravillosa. Llegar acá y tener más de 30 mil personas fue algo tan conmovedor que no lo habíamos vivido nunca”, afirmó.

Según explicó, este tipo de encuentros evidencian una necesidad ciudadana por acceder a experiencias culturales colectivas. “No estamos acostumbrados a cantar para públicos tan masivos, por eso esta oportunidad que nos da la universidad y los sponsors nos llena de alegría y emoción”, agregó.

Por su parte, el director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Carlos Vieu, insistió en el carácter excepcional del evento y su capacidad de acercar la música sinfónica a públicos masivos. “No es solo un acontecimiento multitudinario más, porque organismos estables de este nivel de calidad pueden brindarse a un público que quizás ve y escucha por primera vez una obra sinfónico-coral en vivo”, sostuvo.

Vieu agregó que Carmina Burana “es una obra muy fácil de escuchar, con mucha potencia a nivel rítmico, que corta esas barreras del prejuicio de élite de la música sinfónica”. El maestro invitó a vivir la experiencia tanto de manera presencial como a través de las transmisiones.

La jornada tuvo como antesala una intervención urbana desarrollada más temprano en Metro Baquedano, donde integrantes del Coro Sinfónico Universidad de Chile interpretaron una pieza de lo que será el concierto. Posteriormente, autoridades y músicos se trasladaron en Metro hasta el Estadio Nacional, reforzando el llamado a utilizar el transporte público para asistir al concierto.

La organización entregó recomendaciones para el público, considerando las altas temperaturas pronosticadas para la jornada del sábado. Se permitirá el ingreso de abanicos, ventiladores portátiles de tamaño reducido y botellas de agua de hasta medio litro, además de la habilitación de puntos de hidratación al interior del recinto.

Al entrar se solicitará la cédula de identidad, en caso de extravío se puede presentar la copia de la solicitud entregada por el Registro Civil. La apertura de puertas será a las 16 horas y los ingresos serán por Av. Grecia: Andes Codo Norte, Galería, Movilidad reducida y sillas numeradas. Av. Pedro de Valdivia: Sillas no numeradas, Andes Codo Sur, Galería.