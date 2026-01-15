¿Cómo construir un multilateralismo más efectivo y más resiliente? Expresidenta Bachelet expone en Congreso Futuro 2026

El tercer día de Congreso Futuro estuvo marcado por la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet en el Centro Cultural Ceina. Su participación se centró en el panel “Multilateralismo: desafíos y oportunidades en un mundo en transición”, donde expuso durante 30 minutos su visión sobre el futuro de Naciones Unidas, en medio de su campaña por la Secretaría General del organismo.

En su discurso, destacó los principales hitos de la ONU, señalando que el organismo ha liderado avances como “la erradicación de la viruela, la recuperación de la capa de ozono, y quizás el más significativo, la prevención de una tercera guerra mundial”.

“En el mundo polarizado que vivimos, el multilateralismo que en la posguerra fue piedra angular de la paz y la cooperación, se enfrenta al menos a un creciente escepticismo“, reconoció la exalta comisionada de DD.HH. al inicio de su exposición, aludiendo al complejo escenario mundial.

No obstante, la exmandataria aseveró que “aquellos que creen que los problemas propios los van a resolver por sí solos están completamente equivocados, porque muchos de los temas globales trascienden las fronteras”, por lo que instó a revitalizar el multilateralismo, en tiempos en que “la confianza en la capacidad de la cooperación internacional para ofrecer respuestas efectivas se ha erosionado de manera muy significativa”.

También insistió en la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad: “Quiero decir aquí algo que no me hace muy popular entre los países que mandan el Consejo de Seguridad, pero estoy segura que la reforma del Consejo de Seguridad es una necesidad imperativa y una responsabilidad ineludible de los estados miembros”.

La exmandataria subrayó que el próximo secretario general debe combinar liderazgo político y capacidad administrativa: “Yo creo que deben ser las dos cosas, administrador y general, las dos cosas. O generala”. Su intervención se produjo un día después de que el presidente Gabriel Boric confirmara que formalizará su candidatura a la ONU antes de terminar su mandato.