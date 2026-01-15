Diputado Soto (PS) acusa al FA y PC de "jugar a la pureza moral" por pugna Nain-Retamal

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Leonardo Soto (PS), se refirió a las diferencias en el oficialismo por la Ley Nain-Retamal, a propósito de la absolución de Claudio Crespo en el caso Gatica. Sobre la decisión de la coalición de impulsar el proyecto en su momento, el parlamentario aseguró que “eso es gobernar, hacerse cargo de realidades y no andar jugando a la pureza moral diciendo, ‘yo voto en contra y yo estoy limpio, los demás están sucios’”.

El parlamentario atribuyó la molestia de su partido a que el Frente Amplio y el Partido Comunista habrían “preferido sacar provecho político de este hecho, intentando lavar su imagen atribuyéndole al Partido Socialista responsabilidad en el fallo judicial”. Aseguró, además, que se vieron sorprendidos con las declaraciones de sus compañeros de coalición, que “esa politiquería es la que nos llevó más arriba de la coronilla y produjo esta indignación”.

La presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, cuestionó la publicación de votaciones del proyecto en redes sociales y lo tildó de “sapeo”, una crítica que recalcó el diputado. “Este tipo de iniciativas político comunicacionales, publicar después dos años las votaciones que cada uno tuvo en la Cámara o en el Senado e intentar separar responsabilidad, no asumir los costos políticos de la Ley Nain-Retamal, que fue apoyada por todo el Gobierno, nos parece que, sin duda rompe la fraternidad y la lealtad que nos debieron tener como aliados”, señaló.

El parlamentario, además, recordó que la iniciativa fue tramitada “en una semana entre dos asesinatos de carabineros”. “En esas condiciones el Gobierno se empeñó en mejorar algunas deficiencias que tenía esta ley en materia de legítima defensa de Carabineros. Antes de esta ley, cualquier Carabineros que hacía uso a su arma de servicio, lo primero que ocurría, muchas veces, era que se la quitaban, lo suspendían y le abrían un sumario que duraba meses, hasta que se determinara a ciencia cierta qué había ocurrido. Eso había inhibido a Carabineros, hasta ese momento, de enfrentarse directamente, no con manifestantes (…) sino con sicarios, con exponentes del crimen organizado, con narcotraficantes y existía la necesidad de corregir varias de estas situaciones”, explicó.

“El resultado final de esta ley fue decidido en una negociación donde fue clave la participación de la ministra Camila Vallejo y yo no la cuestiono ni la demonizo, yo le agradezco que ella haya intervenido, porque le sacaron varias aberraciones jurídicas muy grandes que se habían introducido en la Cámara”, agregó sobre el proceso.

Para el diputado socialista, esta ley “pudo haber sido mil veces peor y gracias a la intervención del socialismo democrático, ministras comunistas, subsecretarios y parlamentarios de izquierda del Senado pudo mejorar a los niveles que hoy día la conocemos. Esta ley funciona, funciona bien frente al crimen organizado, pero cuando se aplica a problemas de orden público, ahí sin duda puede mostrar bastantes límites”.

Soto apeló a las circunstancias en las que se tramitó la iniciativa y las condiciones en el Congreso. “Había que enfrentar esto y habían aspectos que resolver también, si no tenía mucho sentido que los Carabineros se inhibieran para enfrentar el fuego cruzado de delincuentes, simplemente porque no existía ninguna norma funcional de verdad en materia de legítima defensa”, afirmó.

Como abogado, el diputado Soto analizó la absolución de Crespo de manera preliminar, porque en mayo se entrega el texto final del veredicto, y cuestionó “a los parlamentarios y a todos los que le atribuyen el resultado del juicio a la existencia de una norma jurídica”, refiriéndose a la Ley Nain-Retamal.

Aseguró que si lo anterior fuese cierto “uno debería entender que el caso Gatica está completamente perdido, porque se aplicó una ley y, por lo tanto, es completamente estéril que haya un recurso de nulidad, que se intente revertir la impunidad que se ha establecido, porque existiría esta supuesta ley que impediría un resultado distinto”.

Enfatizó en que lo anterior no es cierto, “porque el resultado de sentencia judicial, eso también lo han dicho mucho todos los que saben en materia penal, se habría obtenido igualmente siguiendo el criterio de los jueces que fallaron, con o sin ley Naín Retamal. Sin ley Nain-Retamal de podría haber sido perfectamente absuelto por las mismas razones el carabinero Crespo”.

Explicó que fue a través de hechos se comprobó legítima defensa en favor de Claudio Crespo, cosa que aseguró no compartir “para nada”. “La ley Nain-Retamal no establece la culpabilidad a priori de alguien, establece una presunción (…) puede probarse perfectamente que no hubo legítima defensa, que es lo que yo creo que ocurrió. Que el uso de la escopeta antimotines, causando los daños de ceguera permanente al señor Gatica, es un uso evidentemente fuera de la ley, desproporcionado a la altura de lo que ocurrió”, evaluó Soto.

“Se probaron hechos, esto no se decidió por leyes, se decidió por hechos, equivocados creo yo, pero de ninguna manera estas leyes fueron claras”, finalizó.