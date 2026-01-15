Directora de Comunidad Mujer por proyecto de Sala Cuna: "Estamos más cerca que nunca de que vea la luz"

Una de las discusiones prioritarias para el cierre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric es el del proyecto de Sala Cuna para Chile. Sin embargo, este miércoles un grupo de senadores de Chile Vamos y Demócratas condicionaron la aprobación al presentar una serie de 14 indicaciones al texto que se discute en la Comisión de Educación.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Cristina Vio, analizó el desarrollo del debate legislativo de este proyecto y su relevancia. “Como está estructurada la norma, constituye una discriminación estructural porque encarece la contratación femenina y refuerza también la idea de que el cuidado es una responsabilidad individual de las mujeres y no una tutoría social compartida”, comentó en primer lugar.

“Avanzar hacia un modelo de sala cuna que nos permita hablar de corresponsabilidad social y parental es clave para eliminar esa desigualdad, para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y garantizar un sistema justo de protección para los niños y niñas”, añadió sobre la necesidad de que se avance en una legislación en la materia.

Así, Vio valoró que el proyecto actual, entre otros aspectos, elimina el límite de 19 trabajadores y extiende el beneficio no solo a las madres sino que también a los padres. “Estamos más cerca que nunca de alcanzar una solución para este problema”, aseguró.

La directora ejecutiva de Comunidad Mujer apeló a las décadas que llevan luchan por avanzar en una normativa al respecto. “Este no es un proyecto que salió ayer ni que va a avanzar rápido sin una historia previa. Esto ya tiene una infinidad de datos, de centros de pensamiento, universidades, sociedad civil. Los mismos gobiernos, distintos Ejecutivos lo han planteado, estamos muy optimistas de que estamos más cerca que nunca de que este proyecto vea la luz”, señaló.

Acerca del impacto social, Vio aseguró que el proyecto implica desanclar “de la contratación femenina el costo de la sala cuna y con ello no se desincentiva la contratación de mujeres”. “Existirían facilidades para que las mujeres puedan llevar a sus hijos a sala cuna y con ello puedan compartir el cuidado no solamente en un ámbito familiar, sino que social”, explicó.

Así, detalló que uno de los nudos históricos del proyecto era la extensión del beneficio a padres, lo que fue resuelto en la discusión actual y el límite de trabajadoras. Pero en el actual debate, como nudo mencionó el aumento de costo para la contratación en general.

En ese sentido, Vio abordó los últimos pasos del debate con estas indicaciones de la oposición que apuntan a limitar la responsabilidad de los empleadores en el financiamiento. “La propuesta de Chile Vamos nos parece positiva en el sentido de que es un paso más para avanzar y madurar esta discusión que ha sido bastante extensa, para poder de una vez por todas tener sala cuna universal”, manifestó.