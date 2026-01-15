El atleta Diego Uribe y la “fórmula” para este 2026: “Se aprovecha tener ese roce internacional”

“El 2025 fue un año súper fructífero” afirma Diego Uribe, atleta y fondista nacional. En agosto, vivió uno de sus hitos: rompió el récord nacional de 3 mil metros planos (07:50:04) en el Meeting Voor Moon de Bélgica.

Unos meses antes, en el Maratón de Santiago, ganó los 10K por tercera vez consecutiva. Y en diciembre, consiguió una medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho- Lima (Perú) en la carrera de los 5 mil metros (13:47:82).

“Vengo de estos años que han sido de madurar mucho como atleta y deportista” reflexiona Uribe en entrevista con la Segunda Edición de Radioanálisis. Recuerda el 2023 con los Juegos Panamericanos en nuestro país y menciona que el 2024 también fue una oportunidad con avances en su carrera. “Enfrentarme a competencias de mayor nivel” explica.

Todo este trabajo responde a un objetivo: profesionalización del deporte. “En Chile, cuesta bastante. El atletismo es masivo, pero las opciones de profesionalización son escasas” agrega. Y asegura: “Estoy en ese camino”.

Este 2026 comenzó con un viaje a Valencia (España) para participar de una competencia de 10K , una de las más importantes que se hace a nivel mundial.

¿Cuáles son los grandes torneos con la selección chilena? Campeonatos a nivel iberoamericano y panamericano específicos para luego llegar a Argentina, en septiembre, a los Juegos Odesur.

Diego Uribe repasa las proyecciones de un año que será intenso. “Tratamos de prepararnos lo mejor posible , hacer un par de competiciones en Europa y también después de estos 10K (Valencia) porque se aprovecha tener ese roce internacional que muchas veces nos hace falta en Chile” comenta. El deportista chileno destaca que esta es “una fórmula que me ha servido para tener éxito”.

“Estar acá peleando junto a los mejores atletas, que son de categoría mundial y olímpica, me hace mejorar y es lo que he estado buscando estos últimos años” describe.

Velocidad, resistencia y legado

El Parque Estadio Nacional es uno de los espacios que marca la etapa de entrenamiento de Uribe: la renovada Pista Atlética Mario Recordón y el Centro Alto Rendimiento. “El CAR está bien hecho. Chile tiene la infraestructura, en mi caso hago concentraciones en altura para obtener esos beneficios” describe.

La ruta de Uribe en el alto rendimiento está marcada por las carreras de largo aliento. Por eso “tienes que trabajar la velocidad para el remate final”.

“Trabajamos distintas formas de como plantear la carrera, también en resistencia” dice el fondista nacional al relevar su visión de un buen atleta porque -asegura- “la clave ha sido trabajar de una manera integral, con mi equipo siempre lo hemos hecho así”.

Para Diego Uribe también es importante el legado de los avances que ha tenido el deporte local y ser un país sede de competencias a nivel mundial. “La gente llega a ver deporte… A veces solo falta difusión y masificar esto” afirma.

Concluye: “Las ganas están y eso nos sirve a nosotros para representar de mejor manera al país, que es lo más lindo de ser deportista seleccionado“.

Imagen portada. Foto IG @diegouribecl