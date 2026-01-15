Fiscalía Los Lagos: “La pregunta que nos hacemos no es dónde está Julia Chuñil, sino dónde sus propios hijos la dejaron”

En el Juzgado de Garantía de Los Lagos se desarrolla este jueves la audiencia de formalización de cargos por la desaparición y muerte de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. La Fiscalía formalizó a tres de sus hijos —Pablo San Martín, Javier Troncoso y Jeannette Troncoso— y a un exyerno, quien residía en el mismo domicilio, por su presunta responsabilidad en los hechos. La confesión de este último fue clave para que el Ministerio Público reconstruyera lo ocurrido esa noche de noviembre y solicitara las órdenes de detención contra los imputados.

Durante la audiencia de este jueves, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, solicitó la prisión preventiva para los tres hijos y arresto domiciliario total para el exyerno, argumentando que existen antecedentes suficientes para acreditar tanto la existencia del delito como la participación directa de los imputados en una secuencia de violencia que culminó con la muerte de Julia Chuñil.

Según relató la Fiscalía, los hechos se iniciaron la noche del viernes 8 de noviembre, cerca de las 23:00 horas, cuando Javier Troncoso llegó en evidente estado de ebriedad al domicilio familiar. En el lugar se encontraban Julia Chuñil, parte de su familia y un adulto mayor identificado con las iniciales N.G.P. De acuerdo con los testimonios expuestos, Javier intentó sustraer el dinero correspondiente a la pensión del adulto mayor —un monto cercano a los 212 mil pesos— agrediéndolo físicamente y amenazándolo con un cuchillo en el cuello.

La Fiscalía sostuvo que Julia Chuñil intervino para defender a la víctima, logrando quitarle el arma blanca a su hijo y lanzarla fuera del inmueble. Sin embargo, lejos de detenerse, la violencia escaló. “No se trató de un hecho súbito ni accidental”, recalcó la persecutora, describiendo una agresión progresiva que derivó en un ataque directo contra Chuñil.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Javier Troncoso asfixió a su madre con sus propias manos en el exterior del domicilio, provocándole la muerte. Posteriormente, junto a su hermano Pablo San Martín Chuñil, habría trasladado el cuerpo hacia un sector boscoso cercano, con el fin de ocultarlo. Hasta ahora, los restos de Julia Chuñil no han sido encontrados, pese a los extensos operativos de búsqueda desplegados en la zona.

Uno de los ejes centrales de la audiencia ha sido la presentación de testimonios presenciales. La Fiscalía afirmó contar con las declaraciones concordantes de la víctima sobreviviente del robo, de un testigo reservado que se encontraba al interior del domicilio y de un testigo externo que escuchó gritos y ruidos compatibles con una violenta pelea esa noche. A ello se suma la declaración de un coimputado que, según el Ministerio Público, permitió “cerrar la dinámica de los hechos” y confirmar el mecanismo de muerte.

En ese contexto, la abogada asistente del Ministerio Público, Daniela Ávila, sostuvo ante el tribunal una de las frases más duras de la jornada: “La pregunta que hoy no hacemos no es dónde está Julia Chuñil, sino dónde sus propios hijos la dejaron”, subrayando que la ausencia del cuerpo no impide acreditar el delito de parricidio, dado el conjunto de pruebas testimoniales, contextuales y periciales reunidas durante más de un año de investigación.

En paralelo a la audiencia, más de 80 funcionarios de Carabineros continúan realizando diligencias en los alrededores del domicilio de la víctima, con apoyo de Labocar, georradar y perros de búsqueda, en un terreno boscoso y de difícil acceso. Desde la institución señalaron que el trabajo se mantiene activo y que no se descarta ampliar las zonas de interés.

La audiencia de formalización aún continúa, mientras el tribunal escucha los argumentos de las partes y evalúa las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.