Fiscalía solicita prisión preventiva para tres hijos de Julia Chuñil: formalización se retoma este viernes

Para este viernes 16 de enero fue programada la reanudación de la audiencia de formalización contra los tres hijos de Julia Chuñil, detenidos en la madrugada del miércoles pasado. En la instancia, se espera conocer las medidas cautelares que se impondrán a los imputados por el delito de parricidio: Jeannette Troncoso, Javier Troncoso y Pablo San Martín.

La audiencia se proyecta que comience alrededor de las 9:00 horas.

El exyerno de la víctima, identificado por las iniciales B.F.B.B., es acusa de homicidio calificado y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Según el Ministerio Público, Javier Troncoso asesinó a la mujer tras atacarla y asfixiarla, luego de que ella interviniera para impedir el robo de la pensión de un adulto mayor de 90 años. La fiscal Tatiana Esquivel sostuvo que el imputado actuó en estado de ebriedad y que, tras el crimen, habría contado con la colaboración de sus hermanos para ocultar el cuerpo en un sector boscoso y quemar la ropa de la víctima.

La Fiscalía imputó a Pablo y Jeannette por omisión impropia, afirmando que ambos se encontraban en el lugar de los hechos y no realizaron acciones para evitar el homicidio, pese a tener conocimiento de lo ocurrido. La presencia de los imputados está respaldada por declaraciones coincidentes de testigos y por sus propias versiones.

En la audiencia, la fiscal Esquivel solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres hijos de Chuñil. La persecutora consideró a todos como un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, la defensa de los imputados solicitó que en vez de la prisión preventiva se aplicara la cautelas de arresto domiciliario total. La abogada Karina Riquelme afirmó que no existen indicios claros de participación en los delitos imputados y cuestionó la solidez de la prueba presentada por la Fiscalía, en particular la versión de los testigos.

La defensora sostuvo además que no se ha acreditado el presunto contexto de violencia intrafamiliar descrito por el Ministerio Público y alegó vulneraciones al debido proceso. En esa línea, señaló que existen diligencias pendientes y testigos que no han sido citados a declarar, pese a haber sido solicitados por la defensa.