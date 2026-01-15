Gobierno conmemora 50 años de la Vicaría de la Solidaridad: "No dejaremos de buscar verdad y justicia"

El Presidente de la República Gabriel Boric encabezó este jueves en La Moneda la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, donde también estuvieron presentes ministros de Estado e instituciones ligadas a la memoria y defensa de los derechos humanos.

En el encuentro, el Jefe de Estado destacó la labor del Ejecutivo en materia de derechos humanos y enfatizó: “No vamos a dejar nunca de buscar verdad y justicia, eso significa el Plan Nacional de Búsqueda“.

El primer secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad, Javier Luis Egaña, agradeció a quienes participaron de las labores del organismo. Subrayó la lealtad a una causa común, la defensa de los derechos humanos y agradeció la gestión por parte del Gobierno en esta materia.

“Debió pasar medio siglo para que la primera autoridad de la república, encabezara un encuentro para que se le agradeciera a centenares de chilenos y chilenas, su extraordinario aporte a la defensa de los derechos humanos durante 17 años de dictadura”, afirmó Egaña.

Tanto Egaña como la última secretaria ejecutiva de la Vicaría de la Solidaridad, María Luisa Sepúlveda, recibieron un reconocimiento por parte del Gobierno de Gabriel Boric por su compromiso ético y responsabilidad histórica.

Daniela Sánchez, trabajadora del Comité de la Cooperación para la Paz (Comité Pro Paz) y posteriormente de la Vicaría, recordó sus vivencias en las instituciones y relevó la importancia de la función de recoger testimonios y de “acompañar el horror y miedo de quienes atendíamos”. Asimismo, se refirió a la falta de testimonios de quienes perpetraron violaciones crímenes de lesa humanidad durante la dictadura civil-militar: “Ha estado pendiente la verdad, que corresponde a los hechores, para hacer posible la reparación de las víctimas, sus familiares y herederos”.

Hasta La Moneda también llegaron familiares de ejecutados políticos, representados por Victoria Díaz, defensora de derechos humanos e hija de Víctor Díaz López, exsubsecretario general del Partido Comunista, ejecutado político el 12 de mayo de 1976.

La activista, con la foto de su padre en el corazón, valoró la labor de la Vicaría en nombre “de las que no están”. “Nuestro agradecimiento es eterno. Las nuevas generaciones, tendrán que no olvidar jamás, que existió esta institución”, aseveró.

Origen de la Vicaría de la Solidaridad

En enero de 1976, el cardenal Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad en el Arzobispado de Santiago, como institución que continúa las labores previas realizadas por el Comité Pro Paz.

El Comité Pro Paz operó entre 1973 hasta su disolución por órdenes de la junta militar en 1975. Varios de sus sacerdotes fueron encarcelados por haber ayudado a dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que eran perseguidos por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Entre las labores realizadas estaban la asistencia y defensa de personas perseguidas y sus familias, a través de sus diversos departamentos que desarrollaban programas de denuncias, además de capacitación a obreros, educación solidaria, entre otros. A su vez, recopilaron y registraron las violaciones a los derechos humanos a través de un informe mensual, que el vicario presentaba anualmente al presidente de la Corte Suprema.

Entre los años 1976 y 1988, la institución divulgó quincenalmente lo que ocurría en Chile a través de la revista Solidaridad.

Exposición Memoria y Verdad

En complemento a la conmemoración de medio siglo desde la creación de la Vicaría de la Solidaridad, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presentó una exposición dedicada a los 50 años desde el inicio de la institución. Una muestra que resalta uno de los espacios más relevantes que se oponía a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La exposición “Memoria y Verdad”, abierta hasta el 3 de mayo, coincide con el decimosexto aniversario del Museo de la Memoria, recorre el trabajo colectivo de la Vicaría que se extendió hasta 1992, destacando el compromiso de abogados, asistentes sociales, religiosos y laicos que integraron el espacio y actuaron sin distinción de credo, militancia política o condición social de las víctimas. Su trabajo contribuyó de manera decisiva a preservar archivos, testimonios y antecedentes que hoy forman parte central de los procesos de verdad, justicia y memoria en Chile.