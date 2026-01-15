Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Abril de 2026


Jeannette Jara reflexiona sobre su futuro en el PC: "Es un proceso que lleva tiempo”

La excandidata presidencial sostuvo que tras un proceso electoral, es necesario tomar distancia para evaluar con mayor serenidad la pertenencia a un espacio político.

La excandidata presidencial sostuvo que tras un proceso electoral, es necesario tomar distancia para evaluar con mayor serenidad la pertenencia a un espacio político.

Política

La excandidata presidencial por el pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, confirmó que evalúa su continuidad en el Partido Comunista (PC). La dirigenta explicó que este análisis “es un proceso que lleva tiempo” y lo vinculó, en parte, a lo “difícil” que resultó su campaña y a su relación con la colectividad.

“Tomaré la decisión en algún momento, no me pongo plazo, porque no tengo nada que me apure”, precisó Jara. Además, valoró el compromiso de la militancia de base durante la elección, aunque indicó que “no vi lo mismo en todos”. Comentó que, tras un proceso electoral, es necesario tomar distancia para evaluar con mayor serenidad la pertenencia a un espacio político.

En esa línea, reveló que desde su triunfo en las primarias del oficialismo no ha sido parte de ninguna instancia interna del PC, situación que, a su juicio, “sirve para mirar en perspectiva los temas”. En tanto, reflexionó que “los partidos políticos nunca son lugares muy cómodos, no son clubes de amigos”, señalando que las diferencias al interior de la tienda trascienden el periodo de campaña.

Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión para el oficialismo. Este clima se generó, en parte, tras las críticas públicas del PC y del Frente Amplio (FA) al veredicto del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió de forma unánime al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos. Crespo fue el agente acusado de disparar los perdigones que causaron la ceguera de Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

A este hecho se suman los cuestionamientos de estos sectores al respaldo oficialista a la Ley Naín-Retamal, un escenario de desacuerdos que ya había culminado con la suspensión temporal del Partido Socialista (PS) de la alianza de gobierno.

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