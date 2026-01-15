Kast pondría freno a proyecto de Sala Cuna y el FES: "Es necesario hacer una pausa"

Este jueves en La Moneda se concretó una segunda reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast. La cita tuvo como principal tema los proyectos que el Gobierno aún está intentando impulsar en el Congreso y que espera, sean aprobados antes del receso legislativo de febrero.

La idea del Ejecutivo era asegurar el apoyo de la oposición a través del liderazgo de Kast. Sin embargo, la señal del presidente electo no fue necesariamente positiva para el Gobierno.

A la salida de su encuentro con Boric —que duró cerca de una hora y media— Kast afirmó que los proyectos de Sala Cuna Universal, así como el del fin al CAE y FES “no necesariamente alcanzarán a aprobarse en las tres semanas legislativas que quedan”.

“Nuestra mirada es que para hacer las cosas bien muchas veces es necesario hacer una pausa, porque habrá cambios importantes en el Parlamento y, por supuesto, un cambio significativo en la administración del gobierno”, indicó.

De todas maneras, Kast se mostró dispuesto al diálogo con el actual Ejecutivo y aseguró que habrá una reunión entre los equipos económicos de ambas partes para discutir, específicamente, los proyectos de Sala Cuna y FES.

“Para nosotros las normas fiscales y el estado de las arcas públicas son muy relevantes. Para poder avanzar en los proyectos que hoy son prioritarios para el gobierno, el tema del FES, el tema Sala Cuna, debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes”, sostuvo.

“Es cierto que ha habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser responsables hay que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo y así no crear falsas expectativas”, agregó.

Por su parte, el Presidente Boric no se refirió a los detalles de la reunión pero sí destacó que “expresa parte de la esencia de la democracia”.

“Ustedes saben, tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas, pero el pueblo de Chile eligió un nuevo Presidente y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener”, instó.

Otro de los temas que, se esperaba, fueran abordados en la reunión entre Boric y Kast, era la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Esto último, porque esta misma semana el Presidente Boric anunció que presentará formalmente su candidatura.

No obstante, Kast aclaró escuetamente que el asunto no fue parte de la discusión.