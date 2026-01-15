Libertarios no serán parte del gobierno de José Antonio Kast

El Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por el excandidato presidencial Johannes Kaiser, anunció la tarde de este miércoles que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast.

La decisión fue comunicada tras varios días de conversaciones, en las que la colectividad concluyó que “el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática”.

En un comunicado, el PNL sostuvo que “podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”, reafirmando su compromiso de “servir los intereses superiores de la Patria” y “defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios”.

🔵 Declaración Pública | Relación del Partido Nacional Libertario con el próximo Gobierno. pic.twitter.com/y9GNVIRBmz — Partido Nacional Libertario (@Partido_NL) January 14, 2026



La tienda libertaria agregó que seguirá colaborando con el próximo gobierno para “ayudarle a realizar una buena gestión”, reconociendo además “la autonomía y el derecho del Presidente electo para diseñar su equipo de gobierno” y deseándole éxito a él y a su gabinete.

Críticas al proceso de instalación

El lunes, Johannes Kaiser marcó sus cuestionamientos, apuntando a la falta de información y claridad por parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE). “El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”, recalcó.

El líder libertario insistió en que “nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla (…). Aquí el tema no es solamente de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura”.

No al gabinete

El domingo, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, Kaiser descartó cualquier posibilidad de integrar el gabinete, expresando molestia por la forma en que se ha desarrollado la conformación ministerial. “Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones”, afirmó.

Tras informar su decisión de no ser parte del gobierno de Kast, Kaiser explicó en conversación con Radio El Conquistador que la idea de un gobierno sin alianzas partidarias “es legítimo, (pero) el punto es cómo funciona el sistema, si va a funcionar bien o no”.

Pese a sus reparos, aseguró: “Yo le deseo al Presidente de la República el mejor de los éxitos, porque si le va mal, el que sufre es el país. Así que vamos a hacer lo imposible para que le vaya bien y eso, naturalmente, en el marco de las convicciones que tenemos”.

Fiscalización y apoyo condicionado

Respecto de si el PNL se convertirá en oposición, Kaiser aclaró que respaldarán las prioridades de Kast en seguridad y economía, pero se opondrán a cualquier iniciativa que contradiga sus principios.

“Nuestro aporte va a ser clavar la bandera y dejar claro que hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no, vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca”, enfatizó, subrayando que todo se hará con “garantía de estabilidad institucional”.

El dirigente añadió que, al no formar parte del gabinete, el PNL asumirá un rol de control parlamentario: “Como partido que no está en el gobierno vamos a hacer la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición”.

Finalmente, Kaiser dejó abierta la posibilidad de confrontar al Ejecutivo si se aparta de lo que consideran correcto: “Ahora, si empieza a avanzar de la manera que nosotros consideramos equivocada, naturalmente que ahí vamos a levantar la voz”.