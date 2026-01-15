Presidente Boric y absolución de Claudio Crespo: "Debe haber justicia, no puede haber impunidad"

En el marco de la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el Presidente Gabriel Boric se tomó un minuto para referirse nuevamente al polémico fallo judicial que absolvió al excarabinero Claudio Crespo, autor del disparo que le quitó la vista a Gustavo Gatica durante las protestas de 2019.

Si bien el Jefe de Estado reconoció que como Presidente de la República no le corresponde referirse “a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia en mayo”, señaló que: “Tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia, debe haber justicia y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra no puede haber impunidad“.

Boric finalizó sus palabras con un mensaje directo a la víctima: “Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y su familia”.

El pronunciamiento del Presidente ocurre luego de que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, entregara el veredicto absolutorio a favor del exfuncionarios de Carabineros, Claudio Crespo, del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.

En la lectura de la sentencia, la jueza presidenta del tribunal, Cristina Cabello, explicó la decisión. El tribunal confirmó que Crespo efectuó el disparo que causó la ceguera de Gatica. Sin embargo, determinó que el actuar del carabinero se amparó en la legítima defensa.

Los magistrados consideraron que el hecho de que Gatica sostuviera una piedra en su mano al momento del impacto constituía una “agresión activa potencialmente letal”. Esta apreciación justificó, a juicio del tribunal, el uso de la escopeta antidisturbios en esa forma.

El fallo detalló que, según la prueba analizada, el uso de medios disuasivos menores no fue suficiente para controlar a los manifestantes aquel 8 de noviembre de 2019. Por estas razones, el tribunal concluyó que “no es posible atribuirle (a Claudio Crespo) participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos”.