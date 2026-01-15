Salida del PNL pone a prueba la unidad de la derecha en el futuro gobierno de Kast

Las discusiones para la conformación del gabinete del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast no han estado exentas de nudos. El principal, ha estado protagonizado por Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario (PNL).

Este jueves el propio Kast confirmó que el 20 de enero presentará los nombres que compondrán su primer gabinete. En ese contexto, con quiénes definitivamente no contará será con figuras del Partido Nacional Libertario.

La decisión, comunicada por el secretario general de la tienda, Juan Antonio Urzúa, se debe a que, tras semanas de largas negociaciones, “el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de contribuir en aquellas áreas que nosotros propusimos nuestra oferta programática”.

El presidente del PNL, Johannes Kaiser, afirmó que su colectividad “respaldó incondicionalmente la elección del presidente José Antonio Kast” y que “las conversaciones no condujeron al éxito”.

“Vimos a través de las conversaciones que no existía un espacio para el Partido Nacional Libertario para avanzar en ninguna de las iniciativas que nosotros consideramos eran esenciales dentro de una futura administración”, aclaró, asegurando además que seguirán siendo “un aporte, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir trabajando también con el futuro gobierno”.

En respuesta, el diputado republicano Luis Sánchez descartó una marginación por parte del gobierno entrante hacia libertarios. “No es el ánimo, en ningún caso. Nuestra intención es que aquí haya una fuerza muy amplia que ayude a combatir las grandes urgencias. Ahí necesitamos a todo el mundo, a libertarios, Chile Vamos, distintas fuerzas de centro”, manifestó.

En esa línea, el parlamentario aseguró que la convocatoria a todas las fuerzas de derecha “no pasa exclusivamente por los ministerios, no pasa por quién es el ministro de un lado o en el otro, o cuántos van a haber de un partido o de otro”.

Desde el Partido Social Cristiano, su presidenta, Sara Concha, defendió que “cada partido puede decidir si participar o no” en el futuro gobierno. Asimismo, recalcó el llamado a “trabajar en unidad como derecha y no obstruir el trabajo que pueda llevarse a cabo en el futuro gobierno”.

El diputado de la UDI, Henry Leal, también defendió la autonomía del PNL, expresando que “es una decisión política estratégica que nosotros respetamos” pero también lamentó que toda la derecha no esté representada en el futuro gabinete.

“Habría preferido que todos los sectores de oposición estén integrados al próximo gobierno. Para darle un mayor sustento, un mayor respaldo político, pero es respetable. Me hubiese gustado lo contrario, un acuerdo más amplio donde también Kaiser estuviera en el gobierno”, reconoció el parlamentario de la UDI.

Un tono más crítico tuvo el diputado Andrés Celis, quién catalogó la decisión como “una actitud poco patriota”. “El presidente electo tiene el legítimo derecho de designar a quién él considere que lo harán mejor como futuros ministros y ministras, y quien se va a restar por no estar conforme frente al futuro gabinete significa que no está dispuesto a cooperar por un tema más bien egoísta”, apuntó.

Además, afirmó que este movimiento del PNL se debe a que “no quieren sumarse por una razón más bien personal”. “Solo demuestran que no están pensando en Chile, sino más bien en proyectos personales”, sentenció.