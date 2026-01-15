Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados recibe luz verde del Senado

El Senado aprobó por unanimidad y despachó a ley el proyecto que reconoce el derecho al cuidado y establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La iniciativa superó su paso por la comisión mixta, instancia que permitió resolver las diferencias entre ambas Cámaras.

La aprobación de esta legislación se convirtió en uno de los hitos más relevantes para el Gobierno de Gabriel Boric, que apostó por lograr un acuerdo amplio con la oposición tras semanas de tensiones con partidos de derecha por proyectos como la Sala Cuna Universal y el Financiamiento para la Educación Superior (FES). Este último, considerado emblemático por la administración, aún no cuenta con respaldo suficiente para ser aprobado antes del término del mandato

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, celebró la aprobación y recordó que “el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es una demanda que se ha levantado principalmente desde las organizaciones de cuidadores y cuidadoras de las personas que requieren cuidado, que durante tanto tiempo han ejercido esta labor y se han llevado esta carga de manera invisibilizada, no remunerada, sin siquiera un reconocimiento”.

Además, Toro sostuvo que esta futura ley se hace cargo de una realidad histórica invisibilizada que viven las personas que cuidan de otras. Celebró la aprobación de la ley y destacó que “cuidar deja de ser invisible y pasa a ser un trabajo del que nos tenemos que hacer cargo todos y todas”.

Según el Observatorio del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica, una proyección de 2021 indica que, para 2050, cerca de un tercio de la población tendrá más de 60 años. A esto se suma una de las tasas de fecundidad más bajas a nivel mundial, siendo solo de 1,03 hijos por mujer, como demuestra el estudio “Trayectorias generacionales en la formación de pareja en Chile: implicancias para la fecundidad” del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El proyecto de ley establece una estructura estatal que reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Esta nueva institucionalidad se organizaría en tres niveles: coordinación política a cargo de un comité interministerial, la ejecución desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además de la participación mediante un consejo de Sociedad Civil.

Los beneficiarios directos serán personas con discapacidad, adultos mayores con dependencia, niños, niñas y adolescentes, además de quienes ejercen labores de cuidado -remuneradas o no-, bajo principios de corresponsabilidad social y de género.

La futura ley, insta a transitar hacia un reconocimiento monetario a los y las cuidadoras.