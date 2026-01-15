"Vamos a batir el récord de asistencia al fútbol femenino": El desafío del partido entre Universidad de Chile y River Plate

En las inmediaciones de la estación de Metro Estadio Nacional, se realizó el lanzamiento oficial de “Vamos Todos, Juntos Hagamos Historia”, un evento masivo que promete transformar la jornada del 31 de enero en una fiesta deportiva sin precedentes en el principal coliseo del país.

Con la presencia del Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la Subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire, en la actividad se destacó la importancia de abrir espacios de alta convocatoria que promuevan la equidad y el acceso al deporte para toda la ciudadanía.

El evento es organizado por la productora Joy Sports, cuyo CEO, Michael Black, enfatizó que el objetivo es superar las expectativas de asistencia y profesionalismo en la gestión de espectáculos deportivos. “Queremos que este 31 de enero sea un punto de inflexión. El Estadio Nacional se vestirá de gala para recibir a miles de personas bajo una sola consigna: hacer historia a través del movimiento”, señaló Black.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), Javiera Moreno, valoró la vitrina que este evento otorga a las deportistas: “Estar aquí hoy reafirma que el deporte femenino y las bases sociales son fundamentales para construir una cultura deportiva sólida en Chile”.

Se destacó que el 31 de enero no se jugará un partido más. Se escribirá un capítulo inédito en la memoria de Chile con un objetivo: superar la marca de 19.966 espectadores de 2023 y establecer un nuevo estándar para el fútbol femenino.

“Batir este récord no se trata solo de llenar las tribunas, sino de demostrar, una vez más, que cuando el deporte se planifica bien, se cuida el espectáculo y se piensa en las personas, la respuesta del público está”, comenta Javiera Moreno.

El evento, que enfrentará a Universidad de Chile y River Plate, ha sido diseñado como una experiencia transversal. Desde las 16:00 horas, un Fan Fest y un partido de influencers abrirán la jornada para culminar con el duelo estelar a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en Punto Ticket.

Desde la ANJUFF, recalcan que este partido es la oportunidad de dejar atrás la lógica de la “carencia” para pasar a la lógica de la “grandeza”.

Por su parte, el ministro Jaime Pizarro dijo que “nuestro país ha tenido posibilidad de organizar varios eventos. En el fútbol femenino hemos tenido muchos avances. Esto es muy importante porque busca potenciar esos avances. Y en un lugar emblemático como es el Estadio Nacional que pueda ser una vez más el lugar donde se lleve un evento como éste”.