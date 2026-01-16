Boric llama al progresismo a dejar de lado "las diferencias": "Tenemos que estar juntos"

El Presidente Gabriel Boric, hizo un llamado a la unidad del progresismo en medio de la división que enfrenta el oficialismo por la Ley Nain-Retamal, a propósito de la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso Gatica. El Jefe de Estado reconoció a Jeannette Jara y a Mario Marcel, además de otros ministros en ejercicio para simbolizar la diversidad del gabinete.

“Veo acá a nuestra querida exministra y candidata presidencial, muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho, por todo lo que se tuvo que echar también a las espaldas, compañera Jeannette Jara, militante del Partido Comunista. Veo a nuestro gran exministro Mario Marcel, que pucha que bregó para que esto saliera adelante, ambos fueron los puntales para que esto saliera”, dijo el Mandatario en la actividad de inicio de pago del Seguro Social de la Reforma a las Pensiones.

También nombró a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y al ministro de Interior, Álvaro Elizalde. “Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque la izquierda, el progresismo no tiene que andar peleando entre ellos, tenemos que estar juntos para defender, justamente, cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad es cuando más logramos avanzar”, agregó Boric.

“Las 40 Horas, el Copago 0, la Política de Trenes para Chile, el aumento del sueldo mínimo, esta misma reforma de pensiones, el Royalty Minero, todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro Gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos. Si estuviéramos separados, yo les aseguro que no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta”, enfatizó.

En línea con lo anterior, el Mandatario hizo un llamado a “todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero también como ciudadano, a dejar de lado las diferencias. Hay que conversar cuando hayan legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos con las manos unidas y con el pueblo, con la gente desde los territorios”.