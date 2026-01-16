Centro Nobel de la Paz: "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no"

Apropósito de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, le regaló su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Centro Nobel de la Paz reiteró que el galardón “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros” y que una vez anunciado “la decisión es definitiva y perdura para siempre”.

La dirigente venezolana, quien recibió el reconocimiento en diciembre pasado, llegó a la Casa Blanca la tarde de este jueves para reunirse con el mandatario republicano. Tras el encuentro, Trump confirmó que Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz, a pesar de que el mismo Comité Noruego recordó la semana pasada que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

A raíz de lo anterior, el Centro Nobel de la Paz publicó en su cuenta de X detalles sobre la medalla que reciben los galardonados. “Mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En el anverso, un retrato de Alfred Nobel y en el reverso, tres hombres desnudos abrazados por los hombros en señal de hermandad. Un diseño que se ha mantenido inalterado durante 120 años”, señalaron.

Además, entregaron una breve historia sobre las transferencias de este reconocimiento: “¿Sabías que algunas medallas del Premio Nobel de la Paz han sido transferidas tras su entrega? Un caso conocido es el de la medalla de Dmitry Muratov, que se subastó por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania. Y la medalla que se exhibe en el Centro Nobel de la Paz en realidad está prestada y originalmente perteneció a Christian Lous Lange, el primer Premio Nobel de la Paz de Noruega”.

“Pero hay una verdad que persiste. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: «Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre». Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no“, agregaron.