Chile y Bolivia logran importantes acuerdos comerciales

La reunión entre las cancillerías de Chile y Bolivia permitió avanzar en acuerdos clave en comercio, turismo, conectividad aérea, integración fronteriza y recursos hídricos, en un contexto de acercamiento bilateral que también incluyó el análisis de los desafíos en seguridad y migración. Por otro lado, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, mostró su disposición para examinar la propuesta de corredor humanitario impulsada por el presidente electo José Antonio Kast.

Durante el encuentro, se abordaron materias económicas y comerciales prioritarias para ambos países, entre las cuales se encuentra la modernización y profundización del Acuerdo de Complementación Económica mediante la suscripción de dos protocolos adicionales. Estos incorporan los capítulos sobre Comercio y Género y MiPymes y Cooperativas, junto con ampliar el Programa de Desgravación Arancelaria.

Además, se suscribió un Memorándum de Entendimiento en materia de Turismo, orientado a promover la cooperación bilateral en la difusión y desarrollo de la actividad turística binacional.

De igual forma, ambas partes manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura de los cielos mediante la suscripción de un Memorándum de Entendimiento orientado a la flexibilización del Acuerdo de Servicios Aéreos vigente entre ambos países. Este acuerdo incorporaría la quinta libertad del aire y otras disposiciones con miras a fortalecer la conectividad aérea y dinamizar el intercambio bilateral.

En materias de integración fronteriza, ambas delegaciones conversaron acerca de la modernización del oleoducto Sica Sica, particularmente sobre la importancia de la pronta implementación del proyecto Reversa Ossa II Arica Charaña y la devolución del terreno denominado El Lastre, ubicado en la ciudad de Arica.

El canciller Alberto van Klaveren y su par de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvieron una reunión para revisar el estado de la relación bilateral. Además, abordaron oportunidades y desafíos para seguir profundizando el trabajo conjunto. Más detalles: https://t.co/gcLkAHvOdp pic.twitter.com/Z58lfGvlMm — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) January 15, 2026

Además, reconocieron el trabajo desarrollado por la Mesa Binacional de Recursos Hídricos Compartidos, destacando su carácter técnico, continuo y coordinado, el cual permitió que ambas partes suscribieran un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Transfronteriza en Recursos Hídricos Compartidos, que tiene por objetivo establecer principios comunes y fortalecer la coordinación bilateral.

En este contexto, subrayaron la presentación conjunta de un proyecto de cooperación binacional al Grupo de Fondos para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos.

Asimismo, las autoridades destacaron la reactivación de la Comisión Demarcadora Chile–Bolivia que, tras tres décadas de inactividad, actualmente concentra sus esfuerzos en asegurar la continuidad de los trabajos de terreno en los hitos fronterizos del sector Colchane–Pisiga.

Junto con lo anterior, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia analizaron los desafíos comunes existentes en materia de seguridad fronteriza y cooperación migratoria, revisando la implementación de los acuerdos bilaterales suscritos en los años recientes.

En ese contexto, las autoridades celebraron la aprobación en el Congreso Chileno del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos chilenos y bolivianos.

Finalmente, las conversaciones sostenidas en este encuentro y los acuerdos suscritos, dan cuenta de un proceso de acercamiento entre ambos países, privilegiando el interés y necesidades de sus respectivos ciudadanos.

Canciller boliviano pide conocer detalles de propuesta de corredor humanitario impulsada por Kast

El canciller de Bolivia manifestó que su país está dispuesto a analizar la propuesta de un corredor humanitario para migrantes, impulsada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aunque recalcó que aún faltan antecedentes clave para evaluar su viabilidad.

En entrevista con Estado Nacional Prime de TVN, el jefe de la diplomacia boliviana señaló que “creemos que todavía hay que ver en el trasfondo cómo se piensa operar esta acción, cuáles son los requerimientos que se tiene de colaboración”, subrayando la necesidad de conocer los aspectos técnicos y políticos de la iniciativa.

Aramayo afirmó que Bolivia está abierta a examinar distintos escenarios que permitan abordar los flujos migratorios de manera focalizada, siempre que se respeten los derechos humanos. “Estamos dispuestos a analizar cualquier tipo de escenario que pueda brindar realmente esta focalización en atender los flujos migratorios, respetando los derechos y garantizando aspectos que a veces no tomamos en cuenta”, indicó, agregando que “la política humanitaria tiene que rehumanizarse en muchos países”.

Consultado sobre si considera positiva la idea del corredor humanitario, el canciller insistió en la falta de definiciones concretas. “Quisiéramos conocer más los detalles, porque esto se ha ofrecido en campaña por el presidente Kast, se ha planteado de manera muy general, pero necesitamos ver los detalles”, sostuvo.

Aramayo también confirmó que ya han existido contactos preliminares entre el Gobierno boliviano y José Antonio Kast, en los que se abordó este tema. “El presidente Rodrigo Paz, al momento de conocer la historia del presidente Kast, se ha comunicado con él. En la fase preparatoria de esa llamada hemos intercambiado unos criterios”, explicó. Según precisó, Bolivia está a la espera del nombramiento del nuevo canciller chileno para avanzar en conversaciones bilaterales más profundas.

Finalmente, el canciller expresó el deseo de que el presidente electo de Chile visite Bolivia antes de asumir el cargo el próximo 11 de marzo, tal como lo hizo con otros países vecinos. “Sería espectacular poder recibir al presidente Kast. La invitación está extendida… si hubiera un tiempo en su agenda, lo vamos a esperar con los brazos abiertos”, concluyó.