Kast en Consejo UDI: Debemos ser creativos, porque "nos van a dejar poca plata"

La tarde del jueves, el presidente electo, José Antonio Kast, participó en el Consejo Directivo Ampliado de la UDI. En dicha instancia, conminó a sus militantes a usar la creatividad, ante los supuestos desafíos que deberán enfrentar en materia económica.

El republicano, que comenzó su carrera política en la UDI, instó a sus partidarios a mirar la pobreza extrema. “¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué nos dicen que no hay fármacos? ¿Por qué no pueden llegar algunas personas al lugar donde van a ser atendidas? ¿Por qué hay seguridad? Necesitamos más policías, sí. Pero necesitamos más personas jugadas por lo que estamos haciendo”, dijo.

“La creatividad no tiene límites y yo los invito a pensar desde la creatividad porque plata nos van a dejar poca: pensar cómo vamos a enfrentar los inmensos problemas que tenemos. No sabemos si se van a gastar antes de tiempo los beneficios, incluso del aumento de precio del cobre”, sostuvo.

Kast además planteó que “hay desorden y donde hay desorden priman algunas cosas que no son virtudes precisamente”. “Nuestra invitación es con esa creatividad decir: ‘¿Qué puedo hacer yo para que aunque sea desde lo pequeño, desde lo micro, las cosas cambien?’. Y lo micro es partir diciendo: ‘Voy a almorzar en el casino, o voy a comerme la comida del casino porque puede haber una reunión privada’. Que cada uno de ustedes, donde estén, también diga qué pueden hacer para que no se hagan gastos innecesarios”, sugirió.

Otro de los temas abordados por el presidente electo fue la conformación de su gabinete. Esto, a pocos días del anuncio oficial del 20 de enero y la misma semana en que el Partido Nacional Libertario diera a conocer que no participará del Gobierno.

Sobre aquello, Kast indicó que: “Algunos pueden decir ‘no me han llamado’, no se preocupen, todo va a estar bien. A lo mejor lo llama alguien más para trabajar en otras responsabilidades. Pero lo único que les pido es que no haya angustia, porque quizás no todos van a llegar a trabajar al gobierno o a algún sector. Vamos a ser distintos y eso implica responsabilidad y sacrificio para todos”.

El Consejo Directivo de la UDI continuará este viernes en la comuna de Los Andes. Este viernes, el partido hará un reconocimiento a la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, en el que será su primer acto partidario luego de su derrota en la primera vuelta de las presidenciales.