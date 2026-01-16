Diario y Radio Universidad Chile

María Corina Machado: Trump dice haber recibido un Nobel que no se puede regalar

El presidente de EE.UU. aseguró que la opositora venezolana le entregó su Premio Nobel de la Paz, pese a que la Fundación Nobel recordó que el galardón es personal, intransferible e irrevocable.

El presidente de EE.UU. aseguró que la opositora venezolana le entregó su Premio Nobel de la Paz, pese a que la Fundación Nobel recordó que el galardón es personal, intransferible e irrevocable.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que María Corina Machado le regaló su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro con la opositora venezolana en Washington, pese que la Fundación Nobel recordó la semana pasada que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado”, ha anunciado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado para las cámaras con Machado, a la que ha eludido citar como líder de la oposición del país latinoamericano, calificando el regalo como “gesto maravilloso de respeto mutuo”.

Horas antes, la opositora ha asegurado que cuenta con Trump “para la libertad de” su país tras una reunión a puerta cerrada con el magnate neoyorquino y ha señalado que le ha ofrecido la medalla del Nobel de la Paz “por su compromiso único con la libertad”.

En declaraciones a la prensa, ha manifestado que durante su conversación le ha transmitido “con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante, que es el pueblo venezolano. “Este es un día histórico”, ha agregado.

Machado ha reconocido que le ha impresionado “lo claro que está” Trump, “cómo conoce la situación” y “cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”. “Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos”, ha sostenido.

Con todo, el mandatario ha descartado a Machado para gobernar Venezuela tras la captura, el pasado 3 de enero, de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, alegando la falta de apoyo a la opositora dentro del país latinoamericano. Actualmente, ejerce como presidenta encargada quien fuera la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, de quien la Casa Blanca ha destacado su “cooperación”.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Perú: Balcázar enfrenta primera crisis gubernamental con renuncia de dos ministros
post-title
Diputado Teao anunció AC contra exministro Montes tras semana distrital
post-title
Especialistas U. de Chile aclaran quiénes pasan a 42 horas y cómo se aplicará la rebaja
post-title
De "histórico" a "moralmente inaceptable": las reacciones cruzadas tras el ingreso del proyecto de reconstrucción

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X