Ministra Toro: “Los datos muestran que no hay contradicción entre crecimiento y política social”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió a los últimos resultados de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

Como dato principal, la secretaria de Estado destacó la baja de la pobreza de casi 600 mil personas entre 2022 y 2024: “Se consolida una trayectoria a la baja. Ya definitivamente se recupera respecto de la baja de ingresos y aumento de la pobreza que se había producido en la pandemia. Creo que es indudable que eso es una buena noticia”.

La pobreza bajó en “prácticamente todos los grupos humanos, salvo en la población nacida fuera de Chile, que no es que aumente, pero no tiene un cambio estadísticamente significativo”.

“Todavía quedan desafíos muy importantes y ahí es cuando la discusión pública también se torna tan relevante. Por ejemplo, si bien cuando hablamos de pobreza infantil es una buena noticia que haya una baja significativa, por supuesto que es de mucha preocupación que alrededor de un 25% de niños, niñas y adolescentes estén en situación de pobreza por ingresos”, aseveró.

En esa línea, la jefa de cartera señaló que “permanecen brechas de género”. “Nuestro país tiene una alta concentración de la riqueza, siete deciles de ingreso están bajo el promedio en todos los tipos de ingreso, por lo tanto, yo diría que especialmente en materia de concentración, desigualdad y brechas de género, las brechas que tienen los pueblos originarios también y quizás con una primera prioridad que tenemos que poner en niños, niñas y adolescentes, hay desafíos por delante”, analizó.

Respecto a la desigualdad territorial que arrojan los datos, la ministra Toro indicó que “persiste, pero también es bueno mirar cuáles son las políticas que están dando resultados, porque si bien todavía hay regiones que están significativamente, por ejemplo, con tasas de pobreza más altas que el promedio, como la Región de La Araucanía en materia de ingresos, también es cierto que la mayoría de las regiones baja. Por lo tanto, la política pública está dando resultados, pero todavía no lo suficiente”.

En el caso de la Región de La Araucanía en específico, la secretaria de Estado señaló que tiene un índice de pobreza por ingresos más alto, sin embargo, que el de pobreza multidimensional está bajo el promedio. “Eso significa que en otras dimensiones como educación, salud, vivienda y entorno, redes y cohesión social, La Araucanía está mejor que la Región Metropolitana, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que políticas como el Plan Buen Vivir parecieran estar dando resultados”, indicó.

“Creo que hay mirar los datos con detalle y también con honestidad intelectual, es relevante para ver qué cosas están funcionando, porque es indudable que hay buenas noticias, pero también es indudable que todavía hay brechas. Ahí se levantan estas dicotomías, ‘que es un gran problema que esta baja sea por subsidios’, que ‘lo único que nos va a sacar de la pobreza es el crecimiento’. La verdad es que yo creo que los datos muestran que no hay contradicción y al contrario, tanto el crecimiento como la política social son un camino que está dando resultado. Entonces, ojalá como país, como políticas de Estado no las debilitemos”, enfatizó.

Sobre el impacto de las políticas estatales en los resultados de la encuesta, Toro indicó que los tres tipos de ingreso crecen. “Respecto de las políticas de los últimos cuatro años, el aumento del sueldo mínimo incide en el aumento del ingreso del trabajo o la recuperación de la senda de crecimiento. La ley Papito Corazón incide también en la línea de ingresos autónomos. Y por supuesto, las políticas de transferencias monetarias, como el Subsidio Único Familiar o la PGU, inciden en los ingresos monetarios. Entonces, yo creo que es bastante claro que las políticas públicas están ayudando, incidiendo en el aumento de los tres tipos de ingresos”.

En materia de desigualdad, la ministra afirmó que continúan habiendo brechas importantes, explicó que: “Hay un dato que es importante, que es que la política social genera una mejora significativa respecto de los indicadores de distribución del ingreso, por lo tanto, está generando efecto, pero todavía muy lejos de lo que uno quisiera”.

La jefa de cartera advirtió que aún persiste “un desafío muy importante” en materia de política social. Subrayó que no basta con ampliar transferencias y subsidios, ya que el sistema de protección social suele estar “muy separado de la esfera de la economía”, lo que termina reduciendo el debate a cómo repartir recursos escasos.

En ese contexto, remarcó la necesidad de articular mejor la política social con el crecimiento económico y avanzar en “pactos fiscales más progresivos”, recordando que el Gobierno intentó impulsar una reforma tributaria más ambiciosa, pero que “no hubo condiciones políticas” para concretarla. Por ello, concluyó que el desafío pasa por profundizar simultáneamente “la capacidad de crecimiento, los pactos fiscales progresivos y la política social”.