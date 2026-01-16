Negociación colectiva multinivel: Comisión recibe a representantes de trabajadores y la CPC

Ampliar la cobertura de acuerdos colectivos y mejorar el diálogo laboral es el objetivo del proyecto sobre negociación colectiva multinivel. Tras la presentación de la propuesta por parte del ministro Giorgio Boccardo en la sesión anterior, la Comisión de Trabajo continuó su análisis en general con diferentes audiencias.

La instancia recibió para ello a representantes del sector empresarial y sindical para conocer sus posiciones sobre el proyecto.

En representación de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) expuso su gerente legal, Pablo Bobic, quien calificó el proyecto como “una propuesta ideológica” que busca imponer una forma de relacionamiento laboral.

El representante de la CPC señaló que esto limitaría que trabajadoras y trabajadores pacten libremente según la realidad de cada empresa. Agregó que la discusión laboral debería considerar políticas activas de capacitación y formación, ya que mejorar competencias y aumentar productividad sería clave para elevar ingresos y sostener el crecimiento económico.

Además, el representante de la CPC afirmó que la dispersión del movimiento sindical responde a una opción de las y los trabajadores, quienes eligen cómo organizarse y negociar. Del mismo modo, planteó que la libertad sindical tiene una dimensión positiva y otra negativa. Con esto, sostuvo que las personas pueden optar por afiliarse o no, y negociar con la organización que consideren representativa, sin imposición de un formato único.

También advirtió eventuales efectos del proyecto sobre la sostenibilidad de las empresas. Planteó que comparar la realidad chilena con estudios de países seleccionados sería complejo, por diferencias en organización económica, formación laboral y productividad.

Por el contrario, Erick Campos y David Acuña, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalaron ante la comisión que la negociación colectiva multinivel puede contribuir a mejores relaciones laborales.

Agregaron que la propuesta se vincula con una demanda histórica del movimiento sindical. Junto a esto, destacaron que su discusión reconoce un proceso largo de dirigentes y organizaciones que han impulsado cambios en materia de negociación colectiva.

Asimismo, relevaron la importancia de considerar las realidades de cada sector productivo y plantearon que en la discusión deben incorporarse experiencias concretas de trabajadoras y trabajadores, y las particularidades de cada rubro.

La comisión también escuchó al director (S) del Trabajo, Sebastián Santibáñez, quien abordó cifras sobre negociación colectiva.

En esa línea, explicó que la negociación colectiva en Chile se concentra mayoritariamente en el nivel de empresa. Además, la tasa de sindicalización es cercana al 20% y un promedio de 71 afiliadas y afiliados por sindicato.

En esta línea, la autoridad entregó cifras que evidencian que solo un 4,3% de los empleadores declaró haber tenido al menos una negociación colectiva entre 2019 y 2023. También expuso estimaciones de cobertura de instrumentos colectivos de 31,5% o 19,8%, según el universo considerado.

Además, señaló que, entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores no están cubiertos por instrumentos colectivos. Por lo tanto, la cobertura nacional es inferior a la observada en la mayoría de los países de la OCDE.

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