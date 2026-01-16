Nuevo Seguro Social: mujeres verán un aumento de casi un 50% en sus pensiones

El Presidente Gabriel Boric encabezó la actividad que marcó el inicio del pago del nuevo Seguro Social, beneficio creado en el marco de la reforma de pensiones y que permitirá que más de un millón 300 mil pensionados y pensionadas del país vean un aumento en sus ingresos mensuales a partir de enero de 2026.

La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal de Quinta Normal y contó con la presencia de autoridades de Gobierno, parlamentarios, personas beneficiarias del nuevo sistema, la alcaldesa Karina Delfino, y los exministros Mario Marcel y Jeannette Jara, quienes encabezaron la tramitación de la Reforma Previsional.

El Seguro Social contempla, entre otros aspectos, el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida, con un aumento promedio estimado de 76 mil pesos mensuales. El pago se realiza según el calendario de cada pensionada y pensionado, el 90% de los pagos se concretará entre el 15 y el 20 de enero, mientras que algunos comenzaron el 9 de enero.

En esa línea, el Presidente Boric destacó que su puesta en marcha constituye uno de los hitos más relevantes de la Reforma Previsional, explicando el cambio estructural que introduce en el sistema al incorporar un componente solidario financiado por los empleadores.

“¿De qué se trata el Seguro Social? Porque es importante entenderlo. Significa que la jubilación ya no va a depender solamente de los ahorros de cada uno y de la PGU. Desde ahora los empleadores también tienen que aportar al sistema para financiar solidariamente una mejora de las pensiones que sabemos era muy necesaria”, afirmó.

El Mandatario agregó que el nuevo mecanismo “va a aumentar las pensiones de quienes cotizaron por muchos años y que aun así tienen bajas jubilaciones”, subrayando además que “todos los meses los beneficiarios del Seguro Social van a recibir un aporte extra que reconoce este esfuerzo y va a compensar además y corregir una brecha injusta”.

De esta manera, los beneficios se financian con el nuevo aporte del 7% que realizan los empleadores, tanto del sector público como privado, y no con cargo a las cuentas individuales de las y los trabajadores. El proceso es 100% automático y el aumento aparece detallado en la colilla de pago de la pensión de enero de 2026 bajo el ítem “Seguro Social”.

Durante su discurso, Boric insistió en el impacto concreto de la política pública en la vida cotidiana de las personas, señalando que “el poder ver las obras concretas del trabajo conjunto entre el Gobierno y los municipios en el territorio” reafirma el sentido de la acción del Estado.

Por su parte, la alcaldesa Delfino valoró el inicio del pago como un avance concreto para miles de personas mayores, especialmente por su impacto en las mujeres. “Se están aumentando las pensiones a más de un millón 300 mil personas a nivel nacional. Eso es un tremendo hito que costó mucho”, afirmó.

Según la jefa comunal, esta reforma “pone un foco en precisamente aquellas vecinas que lamentablemente habían trabajado no remuneradas, pero que no se demostraba en su sistema de pensiones”. Además, sostuvo que el aumento de las jubilaciones permite “transformar y cambiar la vida de las personas”, especialmente de quienes no alcanzan a llegar a fin de mes.

En cuanto a su impacto, el mayor incremento se verá reflejado en las mujeres, ya que muchas de ellas verán aumentar su pensión autofinanciada en casi un 50%. En total, 410 mil mujeres recibirán ambos beneficios del Seguro Social.

En ese sentido, el Presidente Boric recalcó el sentido humano de la reforma previsional. “De eso al final se trata de reconocer su trayectoria de vida, de darles gracias, porque ustedes han construido el Chile en el que hoy nosotros estamos parados”, cerró.