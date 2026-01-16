Ola de calor y alto riesgo de incendios forestales: Senapred refuerza alertas y llama a extremar precauciones

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, encabezó este viernes una mesa técnica junto a representantes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Salud y autoridades regionales, con el objetivo de reforzar los cursos de acción y las coordinaciones territoriales frente a las altas temperaturas pronosticadas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Tras la reunión, las autoridades realizaron un punto de prensa donde advirtieron sobre los riesgos para los próximos días.

“La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un aviso y una alerta meteorológica por altas temperaturas, particularmente para la Región Metropolitana y O’Higgins, lo que podría significar registros sobre los 36 grados. Esto constituye un escenario de alto riesgo para la salud y muy favorable para la ocurrencia y propagación de incendios forestales”, señaló la directora de Senapred.

Producto de estas condiciones, Senapred ha decretado distintos niveles de alertamiento a nivel regional. La Región Metropolitana y O’Higgins se encuentran actualmente bajo Alerta Roja por temperaturas extremas, mientras que el resto de las regiones del tramo afectado podrían escalar a alertas amarillas o rojas según la evolución del pronóstico meteorológico.

En ese contexto, Cebrián instó enfáticamente a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado, especialmente considerando que se trata de un fin de semana estival con recambio de veraneantes y alta movilidad. “El llamado es a evitar la exposición al calor en los horarios de mayor temperatura, entre las 11:00 y las 17:00 horas. Si es necesario realizar actividades al aire libre, hacerlo con protección solar, sombrero, lentes de sol, ropa clara y mantenerse permanentemente hidratado, idealmente con agua”, indicó.

Asimismo, pidió especial atención a los grupos de mayor riesgo, como niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y personas bajo tratamiento médico que pueda favorecer la deshidratación.

Complejo escenario de incendios forestales

Por su parte, el director nacional de CONAF, Rodrigo Illesca, entregó un balance actualizado de la situación a nivel país, informando que actualmente existen 25 incendios forestales activos, de los cuales siete se encuentran en combate, concentrados principalmente en la Región de Ñuble.

Entre los siniestros más relevantes se encuentra un incendio en San Bernardo, Región Metropolitana, con una superficie aproximada de 5 hectáreas; y tres incendios en Ñuble, destacando el de Ránquil, que alcanza 1.905 hectáreas afectadas y mantiene Alerta Roja comunal, además de un incendio en la comuna de Pinto, al interior de una reserva nacional.

En La Araucanía, se registran incendios en Angol y Lonquimay, ambos en combate. Illesca advirtió que el denominado “botón rojo”, indicador que mide la probabilidad de ignición según condiciones de temperatura, humedad y viento, presenta un escenario crítico.

“Hoy tenemos 82 comunas con botón rojo entre la Región Metropolitana y el Biobío, y para mañana se proyectan 127 comunas con alta probabilidad de ignición entre la Región Metropolitana y La Araucanía. Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento generan una sequedad extrema de la vegetación”, explicó.

Evacuaciones y cierre de áreas protegidas

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las órdenes de evacuación cuando se emite mensajería SAE, recordando que su activación responde a una evaluación técnica por peligro inminente para la vida.

“Cuando una persona recibe un mensaje SAE es porque existe un riesgo real. Hacemos un llamado a evacuar y a seguir las instrucciones de las autoridades. No hacerlo pone en riesgo la vida propia y la de los equipos de emergencia”, recalcó Cebrián.

En cuanto al cierre de parques y áreas protegidas, CONAF aclaró que estas decisiones se adoptan a nivel regional, tras evaluaciones técnicas, y pueden implicar cierres preventivos o provisorios según la evolución del riesgo. En tanto, Senapred y CONAF llamaron a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales y a actuar con corresponsabilidad.