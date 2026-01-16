Quiebre oficialista: llamado de unidad de Boric topa con escepticismo de los socialistas

Parlamentarios del Partido Socialista reaccionaron con escepticismo y exigieron gestos concretos al llamado a la unidad que realizó el Presidente Gabriel Boric, en medio del quiebre que atraviesa el oficialismo. Mientras el senador Juan Luis Castro calificó el mensaje como “tardío”, el diputado Marcos Ilabaca apuntó que la cohesión “se construye con trabajo y lealtad”.

La reacción del PS ocurre luego de que el Jefe de Estado instara a las fuerzas progresistas a “dejar de lado sus diferencias” luego de que la tienda socialista oficializara la decisión de congelar su participación en las reuniones de comité político y en el cónclave oficialista del 23 de enero, a raíz de las recriminaciones en el bloque por la Ley Nain-Retamal.

Cabe recordar que la norma se posicionó en el centro del debate luego de que la justicia absolviera al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, en el cual se invocó esta legislación.

“Hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero también como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando hayan legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos con las manos unidas y con el pueblo, con la gente desde los territorios”, declaró el Mandatario este viernes.

El senador socialista, Juan Luis Castro, cuyo partido fue el primero en visibilizar el quiebre y decidió congelar su participación en instancias oficialistas, aseguró no ver posible la unidad a estas alturas del periodo.

“El llamado que ha hecho el Presidente Boric es natural y legítimo como mandatario, pero es tardío. Ya en las postrimerías del fin del Gobierno es muy difícil aunar criterios cuando ha habido, en la práctica, dos almas distintas en el seno del Gobierno, porque representamos mundos diferentes, pero no antagónicos. Hay que limar las asperezas, sí, coordinarnos, sí, todo lo posible, pero no somos lo mismo”, señaló.

En esa línea, el senador sostuvo que “las maneras de cómo las izquierdas vamos a estar en sintonía es lo que está en desarrollo y ojalá sea en un ambiente mucho más dialogante, donde podamos mirar el futuro más que recriminarnos del presente y del pasado”.

“Pero ya lo hecho hecho está, la coalición de Gobierno está expirando y ha tenido diferencias que hoy día se visibilizan con más fuerza, porque han habido problemas en la gestión, particularmente en los temas de seguridad que han sido los que han dividido las posiciones del Frente Amplio y del Partido Comunista versus las posiciones del socialismo de Chile”, afirmó el parlamentario.

Postura similar expresó el diputado Marcos Ilabaca, quien, si bien valoró el llamado presidencial, fue directo en su posición: “La unidad se construye no solamente desde llamados, se construye con trabajo conjunto, con lealtad, con confianza. Y lamentablemente el trato que hemos recibido no da cuenta de ello”.

“Invitaría al Presidente Gabriel Boric, además de este llamado público que nos hace, que esto se vaya concretando con acciones reales”, aseveró.

Así, enfatizó que “Chile merece una oposición unida, pero el Partido Socialista no va a estar disponible a que se le siga pisoteando o se le siga apuntando con el dedo. Nosotros queremos construir una oposición dialogante, firme, pero dialogante. Y en ese llamado vamos a estar siempre”.