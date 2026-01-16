Tribunal decreta prisión preventiva para uno de los hijos de Julia Chuñil y fija cautelares para los otros imputados

El Juzgado de Garantía resolvió este viernes decretar la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, uno de los hijos de Julia del Carmen Chuñil Catricura, al estimar que existen antecedentes suficientes que lo vinculan como autor material de los delitos de robo con violencia e intimidación, parricidio e inhumación ilegal. Sus hermanos enfrentarán medidas cautelares mientras la Corte de Apelaciones de Valdivia revisa el caso.

En cuanto a Javier Troncoso Chuñil, el tribunal sostuvo que los hechos que configuran el robo con violencia forman parte integral de ese delito y no pueden analizarse de manera separada como maltrato corporal relevante, debido al principio jurídico que impide sancionar dos veces una misma conducta.

Respecto del delito de parricidio, tipificado en el artículo 390 del Código Penal, el juez dio por acreditada —con el estándar exigido en esta etapa procesal— la muerte de Julia Chuñil, pese a que su cuerpo aún no ha sido encontrado. El tribunal explicó que la inexistencia del cuerpo no impide establecer el “cuerpo del delito”, ya que este concepto se refiere a la concurrencia de los elementos legales del ilícito y a la existencia de antecedentes de corroboración.

La resolución se basó en múltiples declaraciones de testigos que sitúan a la víctima junto a uno de los imputados el día de su desaparición, así como en relatos que describen una agresión posterior en la que Julia Chuñil habría sido asfixiada, siendo esa la última vez que fue vista con vida.

En cuanto a los otros imputados, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, el tribunal estimó que no se acreditó suficientemente su participación en los delitos imputados, particularmente bajo la figura de autoría por omisión, por lo que rechazó la solicitud de prisión preventiva en su contra. No obstante, de forma subsidiaria, decretó para ambos las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, las que regirán en caso de que la Corte de Apelaciones de Valdivia confirme esta resolución.

El Ministerio Público interpuso recurso de apelación verbal respecto de la negativa a decretar prisión preventiva para ambos imputados, por lo que estos permanecerán en calidad de detenidos hasta que el tribunal de alzada resuelva.

Finalmente, el juzgado fijó un plazo de investigación de tres meses, considerando que la causa presenta alta complejidad, pero también que existe una investigación previa de larga data. Javier Troncoso Chuñil ingresará a cumplir la medida de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.