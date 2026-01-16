"Un palacio que no discrimina": inauguran sala de lectura infantil de la Biblioteca Nacional

Este jueves 15 de enero, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabezó la ceremonia de inauguración de la sala de lectura infantil “Margarita Mieres Cartes”, en la Biblioteca Nacional.

En 1924 fue inaugurado el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de Chile. Uno de los primeros espacios habilitados para la atención al público fue la sala de lectura infantil, impulsada por la bibliotecaria y profesora de francés, Margarita Mieres Cartes (1900-1961).

En la actividad, el Presidente de la República destacó que “la Biblioteca Nacional es, sin lugar a dudas, un orgullo para nuestro país. Esta casa que, como bien decía el cuento que nos acaban de leer de Manolo, parece un lugar palaciego, pero es un palacio que no discrimina. Es un palacio para todos y todas. Pero donde hasta hace poco había unos que estaban excluidos, que eran los niños”. Lo anterior, debido a que la sala de lectura infantil dejó de funcionar en 1961.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, destacó a su vez que “estamos muy felices con la apertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional. Esta es una de las primeras salas que se creó cuando este edificio abrió sus puertas al público, por lo tanto, recuperar una sala que está pensada y diseñada especialmente para el desarrollo y el fomento lector en los niños y niñas, es un honor”, comentó la ministra.

La colección de libros que desde hoy estará disponible en la sala de lectura infantil Margarita Mieres Cartes, cuenta con 3.300 títulos de los que destacan las colecciones patrimoniales Rapa Nui y Zig-zag, además de los archivos de Marcela Paz, Alicia Moral y Marta Carrasco, que han sido donados recientemente por sus respectivas familias”.

El espacio contará con actividades de animación y mediación lectora, exposiciones sobre publicaciones e ilustración histórica y contemporánea, lectura en sala y préstamo a domicilio.

Al finalizar sus palabras el mandatario relevó que “cuando hay una biblioteca se abren muchísimas posibilidades de conocimiento, de entretenimiento y, también, de soñar. Uno de los problemas que tiene la educación decimonónica es que, en vez de enseñarles o darles la oportunidad a los niños de soñar, les va cortando las alas y los va encuadrando. Los libros son un escape a ese encuadre. Los libros son una manera de tener un universo mucho más amplio”.

Entre el 15 y el 31 de enero la sala de lectura infantil “Margarita Mieres Cartes” de la Biblioteca Nacional abrirá sus puertas para visitas y actividades entre las 9:15 y 13:00 horas, mientras que a partir de la segunda quincena de febrero se habilitará el préstamo a domicilio y ampliará su horario de funcionamiento.