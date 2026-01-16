Veredicto crítico: las historias que marcaron el cine y las series en 2025

El 2025 fue un año intenso para el cine y las series. Estrenos que se convirtieron en conversación inmediata, regresos largamente esperados, apuestas que dividieron a la crítica y relatos que encontraron eco más allá de la pantalla. Entre algoritmos, festivales y estrenos semanales, algunas historias lograron destacar y quedarse en nuestra memoria un poco más de lo previsto.

Cuando se acaba la temporada de lanzamientos y baja el ruido de la agenda, llega el momento de mirar en perspectiva. No para ordenar un ranking definitivo ni dictar sentencia final, sino para identificar esas películas y series que marcaron el pulso del año, ya sea por su impacto cultural, su riesgo creativo o la conversación que abrieron.

En este artículo, críticos y críticas comparten sus elecciones personales sin filtro ni consenso previo. Opiniones en bruto que mezclan entusiasmo, reparos, obsesiones y decepciones, y que reflejan una forma de mirar atravesada por el contexto, el momento y la experiencia de cada uno.

Este es el veredicto crítico del 2025: una selección subjetiva, discutible y necesariamente incompleta, que busca menos cerrar la conversación que volver a encenderla.

Ana Josefa Silva (periodista, crítica de cine y presidenta del Círculo de Críticos de Arte)

Mi top tres de series, aunque tengo muchas más, lo tengo muy claro. En primerísimo lugar ‘Mussolini: hijo del siglo‘, que está basada en un tremendo libro. Digo libro porque tiene algo de novela, pero también elementos históricos muy precisos e interesantes. Esa está en Mubi. La segunda es ‘Adolescencia‘, que creo que nos ha tenido hablando todo el año. Una serie que ya hemos visto que sigue siendo premiada por todas partes y con toda razón, no solamente porque está bien hecha, sino porque tocó a todo el mundo. Es transversal, universal. Es bellísima.

Y la tercera es ‘Los años nuevos‘, que está en Mubi. Fue hecha por un director que yo admiro mucho, y que es Rodrigo Sorogoyen. Fue estrenada en Venecia y se llama ‘Los años nuevos’ porque es la historia de una relación de dos jóvenes que empiezan a los 30 años y terminan a los 40.

Es decir, cada episodio es un año. Y la particularidad es que uno de ellos está de cumpleaños el 31 de diciembre y el otro el 1 de enero. En esos encuentros y desencuentros se va definiendo esta relación con situaciones familiares entremedio. Está brillantemente desarrollada y filmada.

En cine, contrariamente con lo que de repente uno lee en las redes, el 2025 fue un año muy bueno. De hecho, me costó elegir una lista acotada. Pero, para mí, lejos lo mejor que pudimos ver el 2025 fue ‘Sentimental Value‘. Esta película noruega de Joachim Trier creo que es brillante en todos los sentidos. Son impresionantes las cuatro actuaciones, la dirección, el guion, la cinematografía… Tiene todos los elementos que uno le pide a una película. Está genial.

La otra es ‘Una batalla tras otra‘. Paul Thomas Anderson supo tomar una novela de Thomas Pynchon, un autor que nunca ha sido sencillo. Pero se inspiró en ella y construyó esta historia loquísima. Es una tragicomedia política y policial, es sarcástica, con unos personajes también que tienen cada uno de ellos lo suyo. Y, por lo tanto, consiguió, como director y guionista, armar una película que tiene como para elogiar todo. Fotografía, música, actuaciones… Cada una de ellas impresionantes.

Y en tercer lugar, qusiera poner ‘Fue solo un accidente‘ de Jafar Panahi. Es un cineasta que hace mucho rato que admiro. Ciertamente es iraní, pero va por Francia. Está en la lista corta de las nominadas al Oscar y espero que llegue. Nuevamente, y como él sabe hacer, es una tragicomedia con drama social, político y familiar donde también es capaz de introducir cierto humor magníficamente filmado.

Alejandra Pinto (crítica de cine y coordinadora de proyectos de Cinechile)

Entre mis mejores películas del año está ‘F1‘. Cuando la vi se me despertó una pasión extraña. Más allá de las actuaciones de Brad Pitt, Kerry Condon y Javier Bardem, hay un interés por la técnica que excede la idea de un blockbuster. Es volver al inicio del cine, ese que nos maravilló con el tren en movimiento y la cámara fantasma. Volver a hacer carne esa sensación es lo que más me impresionó de ella, junto con una dirección de fotografía capaz de entender la manera de despertar esa sensación en cada plano. No será una película demasiado premiada, pero si será recordada.

En segundo lugar pongo a ‘Una batalla tras otra‘ de Paul Thomas Anderson. La mano de autor de este director emerge nuevamente en esta película que habla sobre revoluciones, dolores y realidades del mundo actual, sin abandonar el humor que siempre acompaña sus filmes. La escena de la persecución en la carretera cambió la idea de ese tipo de escenas en el cine. El reparto es magnífico y Benicio del Toro debe ser de los mejores actores secundarios que he visto en mi vida.

Y por último, ‘Denominación de origen’ de Tomás Alzamora. Es difícil hablar de esta película sin repetir lo que ya se ha dicho, pero vale totalmente la pena ponerla en relevancia. Es política, es crítica y habla de los devaneos chilenos con mucha precisión. Tal vez parte de su encanto son sus actores naturales, pero también el arrojo de mezclar géneros cinematográficos —incluso video clip— sin tener miedo. Hacer una película fuera de los centros de producción de cine y que pueda hablar de los grandes temas del país es una forma de vengar a las regiones.

Respecto a las series, partiría mencionando ‘Welcome to Derry’. Lo que se hizo en esta serie fue tomar todo el universo de ‘It’ —la novela de Stephen King—, más algunos tintes de otras obras de este autor, para explicarnos el sentido de la aparición de la entidad. Es maravillosa y aterradora, respeta mucho lo que los fanáticos de esta historia esperamos y conversa perfectamente con las películas dirigidas por Andrés Muschetti, quien junto a su hermana Bárbara son productores de la serie. Una joya.

También ‘Mobland’. Esta historia sobre un grupo de la mafia en Londres y quienes les rodean, es una muy agradable actualización de las películas de gangsters. La serie, creada por Guy Ritchie y protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren y Paddy Considine, no solo es interesante por sus grandes estrellas y actuaciones de excelencia, sino también por su sobresaliente factura y ritmo.

Sol Márquez (periodista cultural y crítica de cine y series)

Mi top 3 está marcado por las series que me removieron profundamente el 2025. Son esas que lograron vincularme emocionalmente al 100%, que es algo que cada vez me pasa menos porque el volumen de títulos a ver es gigante y trato de ver al menos tres capítulos de cada serie, y entonces a veces se genera un cierto desapego importante. En cambio, estas tres lograron hacerme volver a conectar. Me hicieron llorar, gritarle a la pantalla, sufrir, y me recordaron lo importante que es tener esa experiencia al momento de ver las series. Me hicieron también muy feliz, pero en general sufrí mucho. ‘Adolescencia‘ quedaría en un cuarto lugar. Me parece que es una serie muy relevante del 2025, igualmente para las conversaciones que se están teniendo en torno a la cultura incel y a manosfera.

Las actuaciones son increíbles y, a nivel técnico, el trabajo de plano secuencia me parece que fabuloso y, al mismo tiempo, súper necesario para contar esa historia. Pero mi número tres es ‘Severance‘, que me parece una maravilla y que en su segunda temporada comprobó que somos como los innie. Son fundamentales y también deberíamos considerarlos personas, aunque quizás muchos espectadores no estábamos haciéndolo. En segundo lugar está ‘Task‘, que me parece una obra maestra televisiva que cuenta esta historia de dos personajes similares, pero que son dos caras de una misma moneda, mostrando esa vulnerabilidad masculina y lo que ocurre con el duelo, el luto y procesar un trauma, me parece increíble. Pero sin lugar a dudas mi número uno del año es ‘Andor‘.

La segunda temporada comprobó que esta serie es de primer nivel y que es lo mejor que ha salido del universo ‘Star Wars’. Y creo que va a ser para siempre la mejor, con lo mucho que quiero a ‘Rogue One’. Lo que logró, además, es presentar el universo ‘Star Wars’ desde un lugar donde uno puede conectar mucho más fácilmente, y que era una parte de la historia que no conocíamos que tiene que ver con el precio de la rebelión: el precio humano, moral y económico, que es algo en lo que no se había investigado necesariamente.

Me parece que es una serie que permite decirle a personas que no son muy de Star Wars que pueden ingresar a través de ella, y esa estrategia, de que vemos a personajes en hoteles, viajando, que es esa idea de cómo es la vida en el día a día en una galaxia bajo la regla del imperio donde va a haber una rebelión significa que hay personas que están tomando decisiones, y que muchas van a morir. Y eso quedó claro en el primer capítulo, cuando la chica que está ayudando a Andor le dice: ‘estoy arriesgando mi vida, ¿vale la pena?’. Y él, que todavía no está del todo convencido, en medio de un viaje del héroe que vemos durante la segunda temporada, le dice que sí.

Ese costo humano y moral de quienes toman las decisiones está súper bien representado, además, porque quienes mueren —no todos, pero sí el capitán de esa nave que se destruye y las personas que conocemos en esta suerte de prisión— están, de alguna manera, encarnados por alguien a quien conocemos con nombre y apellido. Podemos ponerles una cara, no los deshumaniza. Es una movida hermosa que se condice con la decisión ético-estética que toman de contar este costo además del monetario, que es algo súper presente y que es muy relevante para tener una conversación sobre revolución, el enfrentarse al statu quo y a un enemigo muy poderoso. Es súper relevante también la manera en que se trató el costo ético-moral. Y el humano nos habla de recordar que la muerte es algo tremendo, que sacrificarse por la libertad es un sacrificio, al final. Que no lo hacen héroes anónimos, sino personas; estos personajes y seres, porque no todos son personas. Por eso ‘Andor’ me removió profundamente en la construcción de este universo que resulta familiar y, entonces, hace eco con muchas situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo.

En cuanto a las películas, sería ‘Sentimental Value‘ en el número tres. Lo de Joachim Trier desde ‘The Worst Person in the World’ me parece como una maravilla: las historias que cuenta y cómo las cuenta. La segunda es ‘Una batalla tras otra‘. Estoy muy contenta de que Paul Thomas Anderson esté teniendo su gran momento en la temporada de premios. Siento que es una película que dialoga muy bien con esta sensación de distopía que tenemos en la actualidad.

Pero mi número uno es ‘Sinners‘. No veo tanto terror porque me asusta mucho, pero estoy dispuesta a explorarlo como género porque siento que es un espacio donde se están haciendo de las mejores películas y desarrollos de ideas precisamente porque el terror no es considerado tan serio o prestigioso, y eso permite que realizadores experimenten y hagan apuestas interesantes. Esta idea de Ryan Coogler de abordar —y que es algo que ya ha hecho en todas sus películas— y explorar la historia de Estados Unidos, o más bien la historia del racismo a través, además, de esta conexión con la música y con los ancestros, es una perfección.

Michael B. Jordan logra construir dos personajes que son hermanos absolutamente distintos, pese a que son iguales y que, básicamente, él los interpreta a los dos. El gesto de ocupar el género para explorar el racismo y la conexión afrodescendiente con la música es súper importante. Siento que el mundo actual nos mueve a desvincularnos de nuestra historia cuando allí podemos encontrar muchas respuestas. Y no solo de la nuestra, sino de los ritos que generaciones pasadas realizaron y que tienen una razón de ser. Y me encanta que es una película sumamente sensual. Eso me parece fantástico. Se logra un súper buen equilibrio, pensando que, en un momento, tienes un montón de vampiros tratando de matar a mucha gente. Pensar en los espacios sagrados y la música como vínculo es maravilloso, y todo en la clave de terror.

Cristian Briones (crítico de cine y fundador de la emblemática tienda Fílmico)

En estas fechas, lo que trato de hacer es hablar de los títulos que queden debajo del barullo de la temporada de premios. Creo que este año hay una cierta coincidencia en cuáles fueron los mejores productos en televisión. ‘Pluribus’ va a tener conversación por mucho tiempo, sobre todo en el nicho más crítico. ‘The Pit’ está teniendo popularidad y reconocimiento. ‘Task’, la excelente serie con Mark Ruffalo. ‘Adolescencia’, que rompió todo al principio del año y ahora está cosechando. ‘The Studio’, que se convirtió ya en la reconocida mejor comedia del año, etcétera. Pero las que quedan justo detrás, las que alcanzan alguna nominación en algún lado pero no son tan reconocidas, también se merecen un poquito de atención, así que voy a ir con esas.

Partiré con ‘The Lowdown‘, que es una serie de FX que transmite Hulu y que acá la pueden ver por Disney+. Es una pequeña maravilla para sorpresa de nadie que sepa quién es Sterlin Harjo, un creador que tiene a su haber una absoluta joya que se llama ‘Reservation Dogs’. Se las recomiendo mucho, a pesar de que no son series tan convencionales porque no tienen una progresión muy nítida. Pero esta no: es una miniserie, un neo-noir de ocho episodios muy refrescante. Porque hay citas a autores del noir más clásico, de la novela negra más clásica, pero aun así es una serie de hoy, con un periodista que es un poco escritor, un busquilla que se ve involucrado en un tema criminal y que necesita sacar eso a la luz. Esas son las motivaciones clásicas de un protagonista del noir, pero en una serie que es graciosa, que tiene un nivel de humor inevitable y, a la vez, es muy sorprendente todo lo que va ocurriendo y cómo se va desarrollando.

La otra también es una adición casi hacia el final, porque a pesar de que es una serie que ya llevaba un tiempo en pantallas en Europa, en España en específico, faltaba que estuviera acá, y finalmente la trajo MUBI: ‘Los años nuevos‘. Es una serie de un cineasta español que se llama Rodrigo Sorogoyen, pero esta es la primera ocasión en que no trabaja con su partner en el crimen, Isabel Peña, sino con otras dos creadoras que se llaman Sara Cano y Paula Fabra.

Es una historia de Año Nuevo. Es una pareja que se conoce el 31 de diciembre en la noche del año 2015. Él nació el 31 de diciembre, entonces cumple años ese día, y ella nació el primero. Se llevan por horas de diferencia pero celebran sus cumpleaños y el Año Nuevo el mismo día. Es una serie sobre encuentros y desencuentros. Es romántica en el sentido más clásico, pero sólo transcurre en los años nuevos: el primer episodio es el año 2015, el segundo es el 2016, y así. Entonces, uno tiene que ir enganchando los dramas a propósito de lo que pasa justamente en ese día.

Y lo tercero, y esto es un gustito, es la segunda temporada y cierre de ‘Andor‘. Creo que, eso sí, es para romper el corazón en varios niveles. Es soberbia en prácticamente todos sus sentidos. El nivel de producción es impresionante y la precisión narrativa es incluso algo que se te viene encima. El plan era que ‘Andor’ durara cinco temporadas y finalmente, por presupuesto, definieron que la segunda temporada tenía que ser la segunda, tercera, cuarta y quinta. Y es lo que parece: cada tres episodios es una temporada completa condensada.

Personajes que se van apretando y sufriendo el dolor. Es un desarrollo perfecto. Una serie a la que muchos le intentan dar la etiqueta de mirada adulta de Star Wars, y siento que eso es un error. Creo que es simplemente un cambio en la perspectiva en quien cuenta la historia. Eso se aterriza en que es la historia de los que mueren en el campo de batalla, de los que sangran, y no la de los que celebran. Y esa sangre derramada en una rebelión es una salvajada. De verdad pienso que es una de esas series que se tienen que quedar ahí, donde uno puede volver una y otra vez. Porque la escritura, las interpretaciones, la dirección, el pulso, el desenlace, la construcción dramática… Todo es lo que uno conoce como buena televisión. Y a mí, por lo menos, es una de las cosas que más se me ha quedado desde el 2025.

Para las películas, la misma trampa: acabo de dejar fuera ‘Pecadores’ y ‘Una Batalla Tras Otra’, que creo que son las dos mejores películas llegadas de Hollywood este año, e incluso que se arrancan muy lejos del resto del material. Fue un año bien mediocre para Hollywood en ese sentido. En la primera categoría, la de gran presupuesto, con grandes estrellas y todo eso; pero en la segunda hay muchas cosas muy interesantes en películas más pequeñas.

Una de ellas es ‘Sueños de Trenes‘ (‘Train Dreams’), de Clint Bentley, que se puede ver por Netflix, y que es la historia, un drama, sobre un obrero de principios del siglo XX —finales del siglo XIX, principios del siglo XX— que ve al mundo cambiar y está, de alguna manera, su vida tocada por la tragedia. Es el proceso de alguien contemplando el por qué: por qué mi vida está tocada por esta tragedia. Es una crisis existencial en un nivel, pero es mucho más que eso. Porque, de alguna manera, lo que aborda es la inexplicable belleza de estar vivo a pesar de. Y ese nivel existencial que tiene está puesto en pantalla de manera bellísima. Es una película preciosa a nivel fotográfico, a nivel de interpretaciones, de los personajes.

La segunda es ‘Sentimental Value‘, película que va a llegar a nominaciones y que probablemente se gane muchas cosas, porque en realidad se merece todo. Esta es una de las que debería pelear el podio del año y con la que Joachim Trier vuelve a aparecer en el radar de Occidente, aunque en realidad él es noruego, pero ya tenía mucho trabajo allá. ‘La peor persona del mundo’ ya había demostrado que teníamos que prestarle atención, aunque esto es otra obra, incluso de mayor categoría que la otra.

Es la historia de una familia de creativos que de pronto se ve distanciada. Nosotros sabemos la historia de un padre que está alejado de sus hijas y que quiere hacer una película para contar un poco esto. Ahí entra Elle Fanning como la actriz que quiere interpretar el personaje. Su hija es una actriz de teatro prominente. Y toda esta historia, en realidad, es la historia de una casa, de un hogar. De un hogar que definió a una familia, sus traumas internos, sus relaciones. Y no solamente la de ellos, porque igualmente es la historia de esa casa. Y siento que la forma en que Trier logró resumir todo lo gigantesco que es esa historia, poniendo todo en pantalla, es una preciosura. De verdad que es una de las películas que todavía pueden ir a ver al cine, y una de las indispensables, en realidad, de alcanzar a ver en el cine.

Y la tercera es de Jafar Panahi, ‘Fue solo un accidente‘. Es una película iraní que está siendo distribuida por los franceses, por razones que más o menos entenderá todo el mundo, que ya se ganó Cannes y que ahora viene compitiendo. El poder ver estas películas en el cine ha sido un privilegio que hace mucho tiempo no teníamos. Estamos viendo muy buen cine internacional este año. Y esta es una de ellas: es la historia de un chofer que un día, en el mecánico, siente que acaba de reconocer a un torturador. Y es la frenética búsqueda de intentar saber si esa persona que tienen ahí es en realidad el torturador que les hizo daño a él y a muchos otros de los suyos.

Una historia muy pequeña, muy sencilla. La economía narrativa que tiene Panahi es una brutalidad, porque uno siente que esta película se pudo haber hecho en cualquier lugar. Yo la emparenté mucho con ‘Patio de Chacales’, una película chilena que también en ningún momento dice nada sobre quién hizo qué, ni cuándo, ni cómo, ni a qué representa, ninguna de esas cosas, pero de alguna manera va teniendo un pulso que a uno lo coloca en un dilema moral constante. De nuevo, una de las tres mejores del año, probablemente. Esta también es una que se pelea un podio.

El cine internacional este año, el cine no hollywoodense este año, ha estado muy destacable y es de nuevo una de esas películas que uno ve donde un solo punto desata algo mucho más profundo. Mi mención honrosa del año es para Denominación de Origen. Creo que es una de las películas que mejor ha captado Chile en mucho, mucho, mucho tiempo, y que tanto su taquilla como el impacto que tuvo en el 2025, de ver reflejado lo que Chile es hoy en una historia sobre longanizas, merece por lo menos que todos la pongamos en algún comentario en algún momento, en alguna parte.