Arista política en "Muñeca bielorrusa": Fiscalía investiga mención a senadora Paulina Vodanovic en escuchas telefónicas

La trama judicial conocida como “Muñeca bielorrusa” sumó un nuevo y complejo capítulo que salpica directamente a la alta dirigencia política. Según una investigación de T13, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, abrió una causa penal en estricta reserva para indagar la mención de la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en interceptaciones telefónicas realizadas por Carabineros.

La indagatoria se originó entre noviembre y diciembre de 2025, luego de que el OS-7 remitiera escuchas entre los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), ambos imputados en la causa principal por sobornos. Si bien Vodanovic no figura actualmente como imputada, el Ministerio Público la ha calificado como un “sujeto de interés” dentro de esta arista separada.

El contenido de las escuchas

De acuerdo con los antecedentes del caso, una de las grabaciones clave registra una conversación entre un presunto “operador judicial” y uno de los conservadores. En dicho diálogo, el nombre de la parlamentaria es mencionado de forma reiterada, aludiendo a un supuesto rol de la senadora en el nombramiento de uno de los involucrados.

La justicia busca determinar la veracidad de estas menciones y si existió alguna clase de retribución económica o política hacia la senadora por parte de Yamil Najle. Debido a la sensibilidad de la información, el informe policial que detalla este vínculo fue apartado de la carpeta general y permanece bajo custodia con acceso limitado para proteger el éxito de las diligencias iniciales.

Reserva legal y silencio de la involucrada

Desde la Fiscalía Nacional evitaron entregar detalles específicos, limitándose a señalar que no pueden comentar procesos en curso debido al deber legal de reserva que rige las etapas investigativas del Código Procesal Penal. Este hermetismo responde a la necesidad de confirmar si los dichos captados en las escuchas tienen un sustento real o si se trata de menciones sin fundamento fáctico.

Hasta el momento, y pese a los intentos por obtener su versión, la senadora Paulina Vodanovic no ha emitido declaraciones respecto a esta investigación. Esta nueva arista se suma a la causa matriz que ya investiga sobornos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, profundizando la crisis institucional que rodea a los nombramientos en el sistema judicial y auxiliar de justicia en Chile.