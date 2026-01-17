Cita en "La Moneda Chica": Kast presentará su gabinete ministerial este 20 de enero

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio de una nueva administración, el Presidente electo, José Antonio Kast, se prepara para uno de los hitos más relevantes del periodo de transición: la presentación oficial de su gabinete ministerial. Esta instancia permitirá conocer finalmente a los hombres y mujeres que asumirán la conducción de las distintas carteras a partir del próximo 11 de marzo.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 20 de enero, a partir de las 20:30 horas, en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE). El recinto, ubicado en la comuna de Las Condes y bautizado popularmente como “La Moneda Chica”, ha servido como centro de operaciones del equipo republicano durante las últimas semanas para definir los lineamientos programáticos y políticos del futuro gobierno.

Un hito clave para la gobernabilidad

La actividad no solo consistirá en el nombramiento de los secretarios de Estado, sino que también contemplará un discurso de José Antonio Kast. Se espera que en su intervención el mandatario electo aborde los ejes centrales de su administración y entregue señales claras sobre el perfil técnico y político que buscará imprimirle a su gestión. El anuncio es visto con expectación tanto por el mundo político como por la ciudadanía, ya que despejará las incógnitas sobre las prioridades inmediatas del Ejecutivo entrante.

Al evento han sido convocadas cerca de 140 personas, incluyendo autoridades vigentes, representantes de los partidos de la futura coalición, invitados especiales y los miembros del círculo de hierro del Presidente electo. Con esta presentación, Kast cerrará una de las etapas más complejas de la transición, dando paso a la coordinación directa entre los ministros entrantes y salientes en el proceso de traspaso de mando.