"Gabinete de invitados": Tomás Duval advierte riesgos en el diseño ministerial de Kast

A semanas del cambio de mando, la conformación del gabinete de José Antonio Kast se ha vuelto un rompecabezas más complejo de lo previsto. Entre la negativa del Partido Nacional Libertario (PNL) de sumarse al gobierno y la sorpresiva bajada de Rodolfo Carter para liderar Seguridad, el diseño original del equipo ministerial parece estar en entredicho.

Para Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, lo que estamos viendo no es la construcción de una alianza política tradicional.

“No es una coalición política. Es un gabinete en el cual se invita a ciertos partidos a estructurar esto”, señaló Duval en el programa Política en Vivo. El académico advirtió que el “exceso de independientes” podría convertirse en un problema de gobernabilidad, recordando los fallidos experimentos de los gabinetes “gerenciales” de Jorge Alessandri o el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El vacío en Seguridad: la gran promesa de campaña

Uno de los puntos críticos del análisis de Duval fue la ausencia de un liderazgo claro para el Ministerio de Seguridad, cartera que debía ser la joya de la corona de la administración republicana.

“Me llama la atención que un gran tema de campaña fue la seguridad y hasta el día de hoy parece estar un ministerio ausente”, sostuvo el analista.

La negativa del senador electo Rodolfo Carter a asumir el cargo dejó al descubierto, según Duval, una falta de elenco propio. “Aspiraban a que fuera una carta republicana (…) se creó un vacío y efectivamente no lo miraron con rigurosidad”, explicó, agregando que para Carter, dejar el Senado por un ministerio volátil era una apuesta demasiado riesgosa.

El portazo a los libertarios

Sobre el quiebre con el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, Duval fue crítico con el manejo político del entorno de Kast. A su juicio, faltó “rigurosidad” y “diálogo” para integrar a una pieza que considera relevante, más allá de los números parlamentarios.

“Me parece que es un error del propio Presidente electo (…) faltó la convicción de establecer una alianza”, afirmó, sugiriendo que la oferta de ministerios técnicos como Minería no fue suficiente para satisfacer las aspiraciones de incidencia política de los libertarios.

La disputa por la hegemonía en la izquierda

Finalmente, Duval abordó la crisis que vive el actual oficialismo tras el fallo que absolvió a Claudio Crespo en el caso Gatica, lo que reavivó las tensiones entre el Socialismo Democrático y el PC-Frente Amplio.

Para el académico, más que una discusión puntual sobre una ley, lo que se observa es una pelea de fondo por el liderazgo de la futura oposición. “Hay una disputa básicamente entre tres partidos —PS, Frente Amplio y PC— por quién ejerce la hegemonía”, analizó.

Duval advirtió que la derrota electoral no ha sido procesada con profundidad por la izquierda y que el fin del poder agudizará las diferencias: “Ser oposición es más fácil, pero también se pierde cohesión. El no tener el poder hace que cada uno busque sus propias perspectivas”.