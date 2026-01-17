Gabinete de Kast: Sedini anticipa un equipo de "unidad" con figuras de peso técnico y político

La vocera de la Oficina del Presidente electo (OPE), Mara Sedini, entregó detalles sobre lo que será la conformación del gabinete de José Antonio Kast, cuyo anuncio oficial es inminente. Según adelantó la portavoz, el equipo ministerial estará compuesto por “figuras potentes” y presentará un carácter “muy diverso”, integrando a los mejores nombres provenientes tanto del mundo político como del técnico.

Sedini enfatizó que, más allá de los nombres específicos, la clave reside en las definiciones que el Presidente electo ha tomado respecto a las prioridades del país. Los perfiles seleccionados tendrán mandatos claros y definitivos, alineados con las urgencias que se plantearon durante la campaña y que han cobrado mayor fuerza en el último mes. Según la vocera, los futuros ministros estarán plenamente comprometidos con el proyecto y trabajarán intensamente en terreno para cumplir con un mandato presidencial que calificó como desafiante.

Un gobierno de múltiples capas y transversalidad

Respecto al proceso de selección, la portavoz aseguró que se escucharon las opiniones de todas las agrupaciones y partidos políticos, proyectando lo que definió como un “gobierno de unidad”. Sedini explicó que la administración no se agota en los 25 ministerios iniciales, sino que se compone de múltiples capas y responsabilidades que, aunque no siempre están en la primera línea, resultan fundamentales para el funcionamiento del Estado. En ese sentido, reiteró que hay espacio tanto para militantes de partidos como para técnicos independientes de diversos mundos específicos.

La vocera subrayó que el Presidente electo mantiene una disposición abierta para recibir aportes de todos los actores que deseen colaborar. Al ser consultada sobre las recientes declaraciones de Johannes Kaiser, quien dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión de no integrar el gobierno ante eventuales cambios, Sedini destacó la capacidad de Kast para escuchar a los distintos grupos y atender sus preocupaciones.

Rumores sobre nombres de otros sectores

En cuanto a las especulaciones sobre la incorporación de figuras de otros sectores políticos, como la senadora Ximena Rincón (Demócratas) en la cartera de Energía o el exministro radical Jaime Campos en Agricultura, la vocera evitó confirmar nombres específicos, pero reafirmó el tono de la convocatoria.

Sedini adelantó que el futuro gabinete será muy representativo en diversos aspectos, insistiendo en que las figuras elegidas cuentan con la total confianza del Presidente electo para enfrentar las demandas sociales actuales. La consigna, según la OPE, es conformar un equipo transversal y potente que logre dar soluciones concretas a los desafíos que hoy enfrenta la ciudadanía chilena.