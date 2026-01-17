La CUT advierte a Kast que defenderá derechos laborales y rechaza retrocesos

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó oficialmente los lineamientos que marcarán su relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast. A través de una declaración pública, la multisindical reconoció que el país vive un punto de inflexión tras las recientes derrotas electorales, pero subrayó la necesidad de reconectar con las mayorías trabajadoras para frenar cualquier intento de vulnerar los derechos ya conquistados durante los últimos años.

Eric Campos, secretario general de la organización, enfatizó que este nuevo ciclo estará definido por una “autonomía sindical absoluta” y un llamado urgente a la unidad social. La CUT advirtió que no permitirá que las políticas de la próxima administración socaven la calidad de vida de las familias chilenas, identificando hitos como el 8 de marzo y el 1 de mayo como momentos clave para iniciar un nuevo ciclo de acción colectiva en las calles.

Por su parte, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, manifestó su preocupación por el tono del debate político respecto al reajuste del sector público y la denominada “norma de amarre”. El dirigente lamentó que algunos parlamentarios y futuras autoridades se refieran de forma despectiva a la función pública, recordando que la dignidad del trabajo se defiende tanto mediante el diálogo social como a través de la movilización.

Díaz también envió mensajes directos sobre la agenda legislativa que aún se tramita en el Congreso. Respecto al proyecto de Sala Cuna, solicitó al presidente electo que su revisión de la iniciativa sea para potenciarla y no para obstaculizar su desarrollo parlamentario. Al mismo tiempo, instó al actual mandatario, Gabriel Boric, a realizar los esfuerzos finales para asegurar los votos necesarios y aprobar la ley antes del cambio de mando.

Finalmente, la central ratificó su compromiso con la defensa de la negociación ramal y multinivel, calificándola como un hito político histórico de la actual administración. La dirigencia aseguró que durante el próximo gobierno se dedicarán a la articulación y promoción de este proyecto, utilizando experiencias internacionales para demostrar sus virtudes frente a un escenario político que prevén desafiante para el movimiento sindical.