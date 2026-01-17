Mascotas y ola de calor: claves para protegerlos manteniendo una temperatura adecuada en los espacios interiores y exteriores de tu hogar

Las olas de calor en la zona central de Chile, con registros que superan frecuentemente los 32 grados, representan un desafío crítico para el bienestar de perros y gatos. A diferencia de los humanos, las mascotas regulan su temperatura de manera distinta, lo que las hace más vulnerables a la deshidratación y al estrés térmico. Para enfrentar este escenario, especialistas en climatización subrayan la importancia de adaptar tanto los espacios interiores como las terrazas y patios.

Mantener una temperatura ambiente constante entre los 20 y 24 grados es lo ideal para la seguridad de los animales. Según Manuel Eyzaguirre, experto de Kaltemp, el uso de aire acondicionado eficiente es la herramienta más fiable para lograr este equilibrio sin fluctuaciones bruscas. Una advertencia importante recae sobre el uso exclusivo de ventiladores: en jornadas de calor extremo, estos solo mueven el aire caliente y no logran enfriar el entorno lo suficiente como para proteger a animales mayores o razas braquicéfalas.

Errores comunes en el interior del hogar

Uno de los fallos más habituales es ventilar la vivienda durante las horas de mayor radiación solar o cerrar los espacios por completo sin contar con un sistema de refrigeración activo. Estas acciones terminan atrapando el calor y sobrecalentando las habitaciones donde descansan las mascotas.

La tecnología hoy permite mitigar estos riesgos mediante la climatización inteligente, que facilita el monitoreo y la programación de la temperatura a distancia. Complementar esto con la instalación de láminas de control solar en ventanales o el uso de toldos ayuda a reducir la carga térmica general de la casa, mejorando también la eficiencia energética del hogar.

Soluciones para patios y terrazas

Para quienes tienen mascotas que pasan tiempo al aire libre, asegurar sombra permanente y ventilación natural es obligatorio. El uso de materiales que no irradien calor excesivo y la creación de corrientes de aire son pasos fundamentales. En este ámbito, han ganado terreno soluciones como las pérgolas bioclimáticas, que permiten regular la temperatura de manera óptima al aislar eficientemente tanto el calor como el frío.

Estas estructuras ofrecen una versatilidad superior a las sombrillas tradicionales, ya que están diseñadas para ofrecer un aislamiento real. Además, su naturaleza desmontable las convierte en una opción atractiva para quienes viven en propiedades arrendadas. En definitiva, la combinación de una buena sombra, ventilación mecánica si es necesaria y el uso de tecnologías de control ambiental es la mejor defensa para asegurar que las mascotas atraviesen el verano con dignidad y salud.