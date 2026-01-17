Milei se une al selecto "Consejo de Paz" de Trump para la reconstrucción de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo en su estrategia para el Medio Oriente al extender una invitación formal a sus homólogos de Argentina, Turquía y Egipto para integrar la flamante Junta de Paz para Gaza (Board of Peace). Este organismo será el encargado de garantizar la seguridad y liderar los esfuerzos de reconstrucción en el enclave palestino tras el fin de las hostilidades.

El mandatario argentino, Javier Milei, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, calificando el ofrecimiento como un “honor”. Milei destacó que Argentina participará como Miembro Fundador de esta organización, subrayando que su país siempre estará del lado de quienes defienden la libertad y luchan frontalmente contra el terrorismo.

Un equipo de alto nivel para la posguerra

La composición de esta junta combina perfiles políticos de alto nivel con figuras del mundo financiero y empresarial para asegurar la viabilidad del proyecto. En el plano político, el consejo contará con la experiencia del ex primer ministro británico Tony Blair y el liderazgo del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

A ellos se suma el círculo de mayor confianza de Trump, encabezado por el enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner —quien ya tuvo un rol clave en los Acuerdos de Abraham— y el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Robert Gabriel. Para garantizar el financiamiento y la gestión técnica de la reconstrucción, el organismo incorporará a destacados líderes del sector privado, como el CEO de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el reconocido empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

El rol de los aliados regionales

La invitación no se limitó a Occidente, sino que busca involucrar a actores clave en la zona del conflicto. Tanto la Presidencia de Turquía, liderada por Recep Tayyip Erdogan, como el Ministerio de Exteriores de Egipto, confirmaron haber recibido las misivas. Mientras que el portavoz turco ratificó la invitación para que Erdogan sea miembro fundador, el gobierno egipcio señaló que se encuentra estudiando los documentos técnicos antes de dar una respuesta definitiva.

La misión primordial de este consejo será establecer una paz duradera y gestionar la transición hacia la posguerra. La inclusión de Milei refuerza la alineación estratégica entre Buenos Aires y Washington, posicionando a Argentina en un rol inédito dentro de la diplomacia de paz en Medio Oriente, con mandatos específicos sobre la administración de recursos y la implementación de sistemas de seguridad en la zona.