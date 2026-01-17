Revés judicial para Trump: Juez le da 21 días para rectificar la expulsión "por error" de una joven universitaria

Un juez federal estadounidense exigió a la administración de Donald Trump rectificar, en un plazo máximo de tres semanas, el error cometido al deportar a Honduras a una estudiante universitaria de 19 años. El magistrado Richard Stearns, del distrito de Boston, dictaminó que el gobierno debe otorgar un visado de estudiante a Any Lucía López Belloza, quien fue expulsada del país mientras viajaba para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia en Texas.

La decisión judicial llega después de que un abogado del gobierno estadounidense ofreciera disculpas públicas a principios de esta semana, reconociendo que la deportación fue un “error trágico y evitable” que vulneró una orden judicial previa. Any Lucía fue trasladada desde Honduras a Estados Unidos por su madre cuando tenía apenas ocho años, y su expulsión ha sido calificada por el tribunal como una amalgama de errores administrativos.

En su pronunciamiento, el juez Stearns subrayó que Estados Unidos cuenta con los recursos necesarios para hacer justicia en este caso sin comprometer la aplicación de las leyes migratorias. El magistrado recomendó que la solución más sencilla sea la concesión de un visado que permita a la joven continuar sus estudios universitarios mientras se resuelve su estatus definitivo. De lo contrario, el tribunal advirtió que podría ordenar al Ejecutivo que se haga cargo del regreso de la joven bajo la amenaza de una acusación por desacato.

El Departamento de Justicia recibió la orden de comunicar esta decisión al Secretario de Estado, con la firme recomendación de facilitar el retorno de la estudiante en un periodo que no supere los 21 días. Stearns enfatizó que el tribunal prefiere dar a la administración la oportunidad de enmendar su propio error antes de emitir órdenes judiciales más severas que obliguen al cumplimiento por la fuerza.

Este fallo judicial se produce en un contexto de altísima tensión social en Estados Unidos. Las movilizaciones contra las políticas migratorias de Trump han escalado en diversos estados, especialmente tras los recientes disturbios en Minneapolis. En esa ciudad, las protestas se intensificaron luego de que un agente del servicio fronterizo (ICE) terminara con la vida de Renee Good, una madre de familia de 37 años, lo que ha profundizado la fractura social respecto al manejo de la seguridad fronteriza.