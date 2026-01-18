Alcalde de Concepción reporta 10 desaparecidos y advierte riesgo inminente en Palomares

La crisis por los incendios forestales en la capital del Biobío ha escalado a un nivel de incertidumbre crítica. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, confirmó durante la tarde de este domingo que existen reportes formales de al menos 10 personas desaparecidas en el contexto de los siniestros que azotan a la comuna y sus alrededores.

La autoridad comunal manifestó su profunda preocupación por la lentitud en el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas específicas de combate, señalando que, a pesar de haberse decretado el Estado de Catástrofe, la presencia militar aún no es visible en los puntos donde la emergencia es más apremiante. Según Muñoz, esta carencia de apoyo en seguridad y logística ha dificultado las tareas de los equipos de emergencia que intentan controlar el avance de las llamas bajo condiciones climáticas adversas.

Amenaza directa a zonas urbanas

El foco de mayor tensión se concentra actualmente en el sector de Palomares, el primer punto urbano de ingreso a Concepción por su acceso sur. En esta zona, las llamas se encuentran a escasos metros de las viviendas, lo que ha generado escenas de alta tensión entre los vecinos que intentan resguardar sus hogares.

La ubicación geográfica de Palomares, colindante con extensas áreas boscosas, incrementa exponencialmente el riesgo de propagación hacia el corazón de la ciudad. El alcalde subrayó que la prioridad es evitar que el fuego cruce las barreras hacia los núcleos habitados, aunque reconoció que las dificultades para operar en el terreno han sobrepasado la capacidad local inicial.

El reporte de las personas desaparecidas ha activado protocolos de búsqueda por parte de las policías, aunque las condiciones de humo y fuego activo restringen el acceso a ciertas quebradas y zonas rurales del perímetro penquista. Muñoz hizo un llamado urgente al Jefe de la Defensa Nacional para acelerar el envío de contingente que permita no solo apoyar el combate del fuego, sino también resguardar a la población civil en medio de las evacuaciones que se desarrollan en Palomares y sectores aledaños.