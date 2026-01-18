Apoyo internacional: Trump autoriza donación de asistencia para combatir incendios en el sur de Chile

En medio de la devastación causada por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, el gobierno de los Estados Unidos anunció una importante donación de asistencia para apoyar las labores de combate y rescate. La noticia fue confirmada por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien informó que el presidente Donald Trump autorizó personalmente la entrega de recursos para enfrentar la crisis.

A través de sus canales oficiales, el embajador Judd destacó el compromiso de Washington con el país durante esta catástrofe. “En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”, expresó el diplomático, subrayando que la asistencia busca mitigar el impacto de los siniestros que ya han cobrado múltiples vidas y destruido miles de hectáreas.

Ajustes en la agenda presidencial

Por su parte, la magnitud de la tragedia obligó a una reestructuración inmediata de las actividades del Palacio de La Moneda. El presidente Gabriel Boric, quien se prepara para trasladarse de urgencia a las zonas más afectadas, confirmó la suspensión definitiva de su visita a Ancud, en la isla de Chiloé, la cual estaba programada originalmente para este lunes.

El mandatario centrará su gestión en supervisar el despliegue del Estado de Catástrofe y coordinar la recepción de la ayuda internacional anunciada por Judd, en una jornada donde la prioridad absoluta del Ejecutivo se ha volcado hacia el control de los 24 focos activos que amenazan a los sectores poblados del sur.