Balance Ambiental 2025: Terram advierte un año de tensiones entre la urgencia climática y la parálisis política

Fundación Terram presentó su informe anual “Ambientalmente Fuera de Servicio”, un crudo análisis sobre los hitos que marcaron la agenda ecológica durante 2025. El documento subraya una contradicción fundamental: mientras la ciencia y los tribunales internacionales avanzan en reconocer la gravedad de la crisis, la diplomacia global y la gestión política interna muestran signos de estancamiento.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de la fundación, destacó que el año estuvo marcado por una “permisología” que busca flexibilizar regulaciones ambientales para favorecer la inversión, lo que ha generado retrocesos en la protección de ecosistemas críticos en Chile.

El sabor amargo de la COP30 en Brasil

A pesar de las altas expectativas puestas en la COP30 de Belém, calificada inicialmente por el presidente Lula da Silva como “la COP de la verdad”, el balance de Terram es lapidario. El texto final no incluyó referencias explícitas a la eliminación de combustibles fósiles, evidenciando el peso de los intereses petroleros sobre el multilateralismo.

Entre los escasos avances de la cumbre, el informe rescata la adopción del Mecanismo de Acción de Belém sobre Transición Justa, que por primera vez integra derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e igualdad de género en un instrumento climático internacional. Asimismo, Chile presentó su NDC 3.0, reafirmando su meta de carbono neutralidad al 2050 con un enfoque en soluciones basadas en la naturaleza.

Luces de esperanza: Justicia climática y glaciares

No todo fueron sombras en el balance de 2025, ya que Terram identifica hitos de esperanza que sitúan a los derechos humanos y la criósfera en el centro de la discusión. Por un lado, destaca un hito jurídico global con la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el tribunal calificó la crisis climática como una emergencia que amenaza a la humanidad y consagró formalmente el derecho humano a un clima sano, prohibiendo además los daños ambientales masivos e irreversibles.

En el ámbito local, la protección hídrica en Chile tuvo un avance simbólico relevante con la oficialización del 21 de marzo como el Día Nacional de los Glaciares. En un país que alberga el 80% de los glaciares de Sudamérica, esta efeméride busca sensibilizar sobre la importancia de estas reservas de agua dulce, especialmente tras un año donde la discusión sobre una ley de protección integral sigue siendo una deuda pendiente en el Congreso Nacional.

El informe concluye que, si bien existen avances normativos y simbólicos importantes, la falta de acuerdos vinculantes para frenar la deforestación y el uso de petróleo plantea un escenario de incertidumbre para el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París en los años venideros.