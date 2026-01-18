Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Abril de 2026


Incendios forestales en Penco dejan víctimas fatales y miles de evacuados

Un avance devastador del fuego en Penco y zonas aledañas deja fallecidos y más de 20 mil evacuados. El Gobierno decretó Estado de Catástrofe para agilizar el despliegue de recursos.

Un avance devastador del fuego en Penco y zonas aledañas deja fallecidos y más de 20 mil evacuados. El Gobierno decretó Estado de Catástrofe para agilizar el despliegue de recursos.

Incendios ForestalesNacional

Una jornada trágica atraviesa la zona centro-sur del país tras el avance descontrolado de múltiples incendios forestales. La emergencia ha escalado a niveles críticos en la provincia de Concepción, donde el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó este domingo la existencia de personas fallecidas, entre ellas menores de edad y mujeres, según los primeros reportes entregados por equipos de Bomberos que trabajan en la zona.

Ante la magnitud del desastre, el presidente Gabriel Boric decretó durante la madrugada el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío. La medida permite el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas para colaborar en las labores de combate, resguardar la seguridad ante denuncias de saqueos y facilitar el orden en las masivas evacuaciones que se están llevando a cabo.

Penco y Lirquén: El epicentro de la crisis

El reporte de las autoridades de Senapred indica que el incendio permanece “totalmente sin control”. La violencia de las llamas fue de tal magnitud durante la noche que las unidades de Bomberos se vieron obligadas a retirarse temporalmente de algunos sectores por riesgo inminente. Hasta el momento, se registran cinco personas con quemaduras graves, quienes fueron derivadas al Hospital Regional de Concepción tras la evacuación preventiva del centro asistencial de Penco-Lirquén.

Cerca de 20 mil personas han debido abandonar sus hogares en las últimas horas debido al avance del fuego. Los operativos de evacuación se han concentrado intensamente en la Región del Biobío, afectando a las comunas de Penco, Tomé, Florida, diversos sectores de Concepción y la localidad de Lirquén, mientras que en la Región de Ñuble el riesgo se ha centrado principalmente en Quillón y Ránquil.

Incendio forestal en Penco. Foto: Carlos Acuna/Aton Chile.

Incendio forestal en Penco. Foto: Carlos Acuna/Aton Chile.

Proyecciones críticas y despliegue estatal

El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, advirtió que las condiciones meteorológicas para este domingo y lunes serán extremadamente difíciles, con temperaturas sofocantes y una humedad mínima que favorece la propagación de nuevos focos.

El alcalde Vera, visiblemente afectado, hizo un llamado desesperado para priorizar la protección de vidas humanas y la contención del fuego, mientras la Alerta Roja se mantiene vigente de forma indefinida. El Estado de Catástrofe busca precisamente romper la inercia administrativa para que el apoyo logístico y militar llegue con la rapidez que la sobrevivencia de estas comunidades exige.

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