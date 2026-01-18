Jefatura de la Defensa oficializa toque de queda en Biobío para resguardar zonas evacuadas

En una respuesta directa a la crisis de seguridad y orden público que rodea los incendios forestales, el Jefe de la Defensa Nacional para la Región del Biobío, el General Edgardo Acevedo, confirmó la implementación de un toque de queda en las zonas más afectadas. La medida busca facilitar el trabajo de las brigadas y, sobre todo, entregar tranquilidad a las miles de personas que deben evacuar sus viviendas ante el avance de las llamas.

Aunque el área específica y los horarios de la restricción serán detallados mediante bandos militares en las próximas horas, Acevedo fue enfático en la necesidad de esta medida excepcional. “Estamos en medio de una tragedia lamentable que ha cobrado vidas de chilenos”, señaló la autoridad militar, recalcando que el despliegue busca evitar nuevas fatalidades y proteger los enseres de quienes han abandonado sus hogares en comunas como

Foco en la seguridad para facilitar la evacuación

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se trasladó hasta la zona cero en Penco para coordinar el despliegue junto al alcalde local. Ramos explicó que la toma de control por parte de las Fuerzas Armadas es un paso clave para destrabar las evacuaciones masivas. Según la autoridad, el temor a robos o saqueos suele ser el principal impedimento para que las familias acaten los mensajes de alerta SAE.

“La prioridad uno, dos y tres es salvar vidas. Sabemos que a la ciudadanía le preocupa dejar sus casas, pero el despliegue del Jefe de la Defensa Nacional garantiza que habrá resguardo”, sostuvo Ramos. Asimismo, el subsecretario advirtió que el combate aéreo ha sufrido serias complicaciones durante la jornada debido a las condiciones climáticas adversas, lo que ha obligado a redoblar el esfuerzo de las brigadas terrestres en los perímetros críticos.

Presencia presidencial en terreno

Desde el Ejecutivo también se confirmó que el Presidente Gabriel Boric llegará a la región en las próximas horas para supervisar el cumplimiento del Estado de Catástrofe. La presencia del Mandatario en la zona busca agilizar los nudos críticos en la coordinación interinstitucional y garantizar que los recursos extraordinarios lleguen con celeridad a las familias damnificadas.

Con el establecimiento del toque de queda, las patrullas militares intensificarán su presencia en las rutas de evacuación y sectores residenciales deshabitados, asegurando que el flujo de vehículos de emergencia sea constante y que el orden público se mantenga en medio de la contingencia más grave de este verano 2026.