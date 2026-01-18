Kast refuerza su agenda regional: gira por Centroamérica incluirá cita clave con Nayib Bukele

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, iniciará en los próximos días su cuarta gira internacional tras el triunfo electoral de diciembre. Esta vez, el foco estará puesto en Centroamérica y el Caribe, con una agenda centrada en tres pilares: seguridad pública, control migratorio y reactivación económica. El hito más esperado de este viaje es su encuentro bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con quien busca profundizar en el “modelo salvadoreño” de combate al crimen organizado.

Kast viajará acompañado de quienes integrarán su gabinete en las carteras de Seguridad, Defensa y Economía, además de asesores clave como Cristián Valenzuela y Antonio Barchiesi. Esta delegación técnica tiene como objetivo recoger experiencias directas que puedan ser aplicadas en el diseño de las políticas públicas chilenas a partir del próximo 11 de marzo.

Agenda en El Salvador y República Dominicana

La parada en El Salvador marca el regreso de Kast a un país que ya visitó en 2024. En aquella ocasión, el entonces candidato recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad para pandilleros. En esta nueva visita, se espera una reunión de alto nivel con Bukele para abordar la cooperación en inteligencia policial y sistemas penitenciarios.

Posteriormente, la gira continuará en República Dominicana, donde Kast se reunirá con el presidente Luis Abinader. Según trascendidos, ambos mandatarios tienen previsto trasladarse a la frontera con Haití para observar en terreno las medidas de control fronterizo y el muro tecnológico que el gobierno dominicano ha implementado para frenar la migración irregular, un tema que fue eje central de la campaña republicana en Chile.

Cumbre económica en Panamá

El cierre de la gira tendrá lugar en Panamá, donde el Presidente electo participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) entre el 27 y 30 de enero.

Este evento será el primer espacio de encuentro multilateral para Kast, donde coincidirá con figuras de diversos espectros políticos como el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Daniel Noboa, de Ecuador; y Rodrigo Paz, de Bolivia. Además de la participación del Presidente electo, intervendrán en el foro el expresidente Eduardo Frei, la presidenta de la CPC Susana Jiménez, y el jefe del programa económico republicano, Jorge Quiroz, consolidando una ofensiva diplomática que busca dar señales de estabilidad y apertura comercial a los mercados internacionales.