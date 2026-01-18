Más de 40 mil personas vivieron una noche histórica en el Estadio Nacional con Carmina Burana

En un despliegue artístico sin precedentes para la música académica en el país, la Universidad de Chile logró convocar a más de 40 mil personas en el Estadio Nacional para disfrutar de una interpretación monumental de “Carmina Burana”. El evento, de carácter gratuito y abierto a toda la ciudadanía, fue protagonizado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Casa de Bello, consolidando el coliseo ñuñoíno como un espacio clave para la democratización de la cultura.

La Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, dio inicio a la jornada con un potente mensaje sobre el rol de las instituciones públicas. “Celebramos nuestra historia cultural con la convicción de que la cultura es un bien público y no un privilegio”, señaló la académica, subrayando que las artes son fundamentales para recordar la responsabilidad compartida de cuidar aquello que une a la sociedad.

Homenaje y despliegue técnico

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tributo al maestro Rodolfo Saglimbeni, director titular de la Sinfónica entre 2019 y 2025, quien falleció el año pasado. A través de un registro audiovisual, la comunidad universitaria recordó su legado y su liderazgo en conciertos masivos previos, antes de dar paso a la batuta del director invitado, el maestro Carlos Vieu.

El montaje, producido por Bizarro, contó con más de 150 artistas en escena, incluyendo al Coro Sinfónico dirigido por Juan Pablo Villarroel y destacados solistas como la soprano Tabita Martínez, el contratenor Moisés Mendoza y el barítono Pablo Oyanedel. “Democratizar la cultura y tener una entrada libre sin limitaciones económicas es una herramienta de política cultural invaluable”, afirmó Vieu al finalizar la presentación.

Un encuentro transversal y masivo

El concierto no solo repletó las graderías del estadio, sino que llegó a cada rincón de Chile gracias a una transmisión conjunta de TVN, UChile TV y Radio Universidad de Chile. Entre los asistentes destacaron diversas autoridades de Estado, como la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, además de familias provenientes de regiones como Valparaíso y O’Higgins que viajaron exclusivamente para la cita.

La realización de este hito fue posible gracias a la colaboración entre el sector público y privado, contando con el apoyo de Banco Santander como auspiciador principal, además de instituciones como BancoEstado, Metro de Santiago y el Instituto Nacional del Deporte. El éxito de convocatoria y la calidad técnica del show reafirmaron el compromiso de la Universidad de Chile con la generación de experiencias culturales memorables y accesibles para toda la población.