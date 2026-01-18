Ñam 2026: el festival gastronómico más grande de Chile regresa con los mejores chefs del mundo

El festival gastronómico más esperado del país ya tiene fecha y lugar para su decimotercera versión. Bajo el lema de celebrar el sabor y la identidad, Ñam 2026 se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado. Producido por Street Machine y la Fundación Gastronomía Social, el evento busca transformar la cocina en un motor de cambio social, conectando de forma directa a pequeños productores, pescadores artesanales y emprendedores con un público ávido por conocer las historias detrás de cada plato.

Vivir la experiencia Ñam este año promete ser un viaje sensorial que trasciende la simple degustación, integrando la identidad latinoamericana con la innovación constante. El festival volverá a desplegar sus espacios emblemáticos, como el Resto Ñam, que reúne a destacados restaurantes, y el Ñam Mercado, una vitrina con más de 100 stands de productores provenientes de todo Chile. A esto se suma la frescura de la Caleta Ñam, dedicada a lo mejor de nuestro mar, y la Cocina Academia Ñam, donde se impartirán clases magistrales para los asistentes. Para los más pequeños, el sector Ñamcito ofrecerá actividades recreativas, mientras que Ñam Innova se renovará con mesas redondas y charlas que profundizarán en el futuro de la alimentación.

Una cumbre de estrellas internacionales

La nómina de invitados para esta edición posiciona a Chile en el epicentro de la gastronomía global. Entre los nombres más destacados se encuentra el español Joan Roca, del célebre El Celler de Can Roca, quien compartirá su visión sobre la sostenibilidad y la vanguardia. Junto a él, estará presente Mitsuharu “Micha” Tsumura, líder de Maido en Perú, restaurante recientemente elegido como el mejor del mundo en 2025. La delegación internacional se completa con figuras de la talla de Álvaro Clavijo, responsable del éxito del restaurante colombiano El Chato, y Jean Trinh, el creador de Alquímico, bar reconocido mundialmente por su enfoque social y cultural en la coctelería.

El encuentro también contará con la presencia de la chef mexicana Sheyla Alvarado, galardonada con una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la sustentabilidad, y el reconocido enólogo argentino Alejandro Vigil, quien ha elevado el prestigio del vino sudamericano a nivel global. Desde Bolivia, la sommelier Andrea Moscoso y la Viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado, aportarán una mirada profunda sobre el vínculo entre la alta cocina y el desarrollo productivo, mientras que la experta Florencia Rey compartirá las claves del éxito líquido que ha posicionado a la región en lo más alto de las listas internacionales.

Música y compromiso social

Como ya es tradición, el festival no solo alimentará el cuerpo, sino también el espíritu a través de Ñam Cultura, espacio que contará con la participación de grandes bandas chilenas para amenizar las jornadas. Este evento, que se realiza desde 2011, reafirma su compromiso de unir sabores y saberes en una sola gran fiesta para los sentidos. La venta general de entradas para esta esperada cita comenzará el sábado 14 de febrero a través del sistema PuntoTicket, invitando a todos a enamorarse nuevamente de la riqueza culinaria de nuestro territorio.