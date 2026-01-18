Presidente Boric confirma 18 fallecidos y advierte que la cifra de víctimas seguirá aumentando

En una jornada marcada por el dolor y la incertidumbre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó un balance desolador tras arribar a la Región del Biobío para supervisar en terreno la emergencia forestal. El Mandatario confirmó oficialmente el fallecimiento de 18 personas como consecuencia de los incendios que azotan a la zona centro-sur del país, enviando sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta catástrofe.

Sin embargo, la advertencia más cruda del jefe de Estado fue respecto a la proyección de la cifra de víctimas. Boric señaló que, debido a la magnitud de la devastación y las dificultades para acceder a ciertos sectores arrasados por el fuego, el número de decesos es preliminar. “Tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar“, afirmó con gravedad, precisando que la situación es particularmente crítica en las comunas de Penco y Tomé.

Despliegue en las zonas de mayor impacto

El Presidente se trasladó a las áreas donde el fuego ha tenido consecuencias más letales, con el fin de evaluar los daños y agilizar la entrega de ayuda. En su declaración, el Mandatario enfatizó que el país atraviesa momentos sumamente difíciles y que la prioridad absoluta de todas las instituciones desplegadas bajo el Estado de Catástrofe es el resguardo de la vida humana y la búsqueda de personas desaparecidas.

Mientras las labores de emergencia continúan en medio de condiciones climáticas adversas, los equipos de búsqueda y rescate intensifican sus operaciones en los sectores rurales y perímetros urbanos donde las llamas han destruido cientos de viviendas. El balance oficial se mantiene en constante actualización a medida que los peritos y brigadistas logran avanzar sobre las zonas siniestradas.