Salud en vacaciones: médicos entregan claves para prevenir riesgos por Hanta, calor e incendios

En el marco de la Campaña de Verano 2025–2026 del Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (SOCHIMEF) emitió una alerta preventiva ante el aumento de riesgos sanitarios propios de la temporada. Con las altas temperaturas y el desplazamiento masivo a zonas rurales y balnearios, los especialistas enfatizan que la preparación y la supervisión activa son las herramientas más eficaces para salvar vidas.

Riesgos biológicos: Hanta y seguridad alimentaria

Uno de los peligros más críticos en sectores de camping y zonas rurales es el virus Hanta. Según el doctor Edison Carriel Saltos, el contagio por inhalación de partículas contaminadas con secreciones de roedores silvestres sigue siendo una amenaza vigente. La recomendación es tajante: ventilar espacios cerrados por al menos 30 minutos antes de entrar, limpiar superficies con soluciones de cloro y evitar barrer en seco para no levantar polvo contaminado.

En cuanto a la alimentación, la doctora Adriana Sapiro advierte que el calor acelera el crecimiento bacteriano en productos de origen animal. Para evitar cuadros de salmonelosis o intoxicaciones graves, es fundamental mantener la cadena de frío, cocinar completamente las carnes y evitar el consumo de mayonesa casera o huevos crudos, especialmente en niños y adultos mayores.

Emergencias y seguridad en el entorno

La preparación frente a desastres también forma parte de la prevención sanitaria estival. Ante la alta probabilidad de incendios forestales, la doctora Inés Alcamán sugiere contar con estanques de agua de respaldo —previendo cortes de suministro eléctrico— y mantener una mochila de emergencia con documentos y medicamentos para pacientes crónicos. Estar atentos a las alertas de SENAPRED y conocer las vías de evacuación locales es vital para una respuesta oportuna.

Por otro lado, la seguridad en el agua sigue siendo una prioridad. La asfixia por inmersión es descrita por la doctora Francisca Rojas como un evento “rápido y silencioso”. La experta recalca que la única prevención real es la supervisión activa: un adulto debe estar siempre a la distancia de un brazo de los menores, sin distracciones como teléfonos celulares, además de utilizar chalecos salvavidas certificados en ríos y lagos.

Calor extremo: Cómo identificar el riesgo

Finalmente, el vicepresidente de SOCHIMEF, el doctor José Zamorano, hace un llamado a estar alerta ante los golpes de calor. Estos cuadros, que pueden manifestarse con mareos, confusión o náuseas, afectan con mayor severidad a embarazadas y personas mayores. La clave reside en la hidratación constante, el uso de ropa liviana y evitar la exposición solar directa durante las horas de mayor radiación, protegiendo así el bienestar físico durante el descanso veraniego.