Sube a 15 la cifra de fallecidos por incendios y Presidente Boric se traslada a la zona de desastre

La catástrofe por los incendios forestales en la zona centro-sur del país ha alcanzado proporciones dramáticas en las últimas horas. Tras el balance inicial que reportaba una víctima fatal en la comuna de Bulnes, la cifra oficial de fallecidos ha escalado a 15 personas, luego de que se confirmara una tragedia de proporciones en la comuna de Penco, en la Región del Biobío.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó al menos 15 fallecidos producto de los incendios forestales en Ñuble y el Biobío. De esta cifra, uno de los fallecidos fue encontrado en Ñuble (Bulnes) y 14 en la región del Biobío, afirmó la autoridad.

Despliegue militar y viaje presidencial

Ante la gravedad de los hechos, el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío. Esta medida entrega el control del orden público a las Fuerzas Armadas, designando a los generales Carlos Urrutia y Edgardo Acevedo como Jefes de la Defensa Nacional para ambas regiones, respectivamente.

El Mandatario suspendió de inmediato su agenda oficial para viajar a la zona afectada, con el fin de supervisar en terreno las labores de emergencia y reforzar las medidas de apoyo a los miles de damnificados. El objetivo del viaje es coordinar de primera mano la respuesta estatal ante un incendio que ya ha consumido cerca de 20.000 hectáreas.

Emergencia fuera de control y evacuaciones masivas

El último reporte de Senapred y Conaf detalla que existen 24 incendios en combate activo, con un despliegue masivo que incluye 36 aeronaves y más de 3.700 bomberos. No obstante, las condiciones meteorológicas extremas han dificultado las tareas de contención, obligando a la evacuación de más de 50.000 personas.

La mensajería de alerta SAE se ha activado en 87 oportunidades, instando a la población a abandonar sectores residenciales bajo riesgo inminente. Las autoridades han sido enfáticas en pedir a los ciudadanos que no regresen a sus hogares mientras el fuego siga activo, alertando que la prioridad absoluta es resguardar la vida.

Un llamado a la unidad política

En medio de la conmoción nacional, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo un llamado a deponer las diferencias políticas para enfrentar la crisis. A través de sus canales oficiales, Kast señaló que el foco actual debe ser exclusivamente el combate al fuego y el auxilio de las víctimas, asegurando que “no hay espacio para la política en este momento crítico”.

Por su parte, el Ejecutivo no descarta la implementación de toques de queda en las zonas más afectadas para facilitar el trabajo de los brigadistas y prevenir posibles focos intencionales, en una jornada donde las temperaturas extremas seguirán siendo el principal enemigo en la línea de fuego.