Balance incendios forestales: 19 muertos, 630 personas albergadas y 77 aeronaves desplegadas

Ante la emergencia por los incendios forestales en el sur del país, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó este lunes el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de la jornada, con el objetivo de evaluar el avance de la catástrofe.

Finalizada la instancia, Elizalde informó el estado actual de la emergencia, el funcionamiento del sistema de evacuaciones, el despliegue de recursos y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar la catástrofe.

El ministro destacó que las condiciones durante la noche fueron más favorables en comparación con días anteriores, lo que se reflejó en una disminución significativa de las alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). “Hasta el momento se ha emitido una alerta SAE durante esta jornada, lo que contrasta con las 41 del día sábado y las 85 del día domingo. En total, se han emitido 127 alertas”, detalló, subrayando que estas notificaciones son fundamentales para informar oportunamente a la población sobre evacuaciones.

No obstante, advirtió que la jornada sigue siendo compleja debido a factores meteorológicos que podrían favorecer la propagación del fuego en determinadas horas del día. Hasta el momento, se mantiene el balance de 19 personas fallecidas y 630 personas albergadas.

Elizalde explicó que el número de personas en albergues varía constantemente, ya que muchas evacuaciones son preventivas y otras personas optan por trasladarse a viviendas de familiares o segundas residencias. Según el balance entregado, existen 19 albergues operativos, 1.533 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y 1.140 viviendas en evaluación.

El ministro enfatizó que estas cifras son dinámicas y se actualizan a partir de los levantamientos realizados por las distintas instituciones durante las sesiones de Cogrid regionales y nacionales.

Respecto de las capacidades estratégicas para el combate del fuego, el titular de Interior informó que hay 77 aeronaves disponibles, pertenecientes a Conaf, Senapred, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y empresas privadas. Sin embargo, aclaró que los vuelos solo se realizan cuando existen condiciones de visibilidad y seguridad que permitan una acción efectiva.

“El objetivo central es seguir combatiendo los incendios, y para eso es imprescindible que no tengamos nuevos focos”, enfatizó, advirtiendo que la aparición de nuevos incendios obliga a dispersar esfuerzos y puede agravar la emergencia en las próximas horas y días. En ese contexto, reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y recordó que “de cada mil incendios forestales, 997 son provocados por la acción humana”.

Estados de excepción, zona de catástrofe y alerta sanitaria

El ministro detalló que ya se dictaron y publicaron en el Diario Oficial los decretos necesarios para el funcionamiento del sistema de emergencia, incluyendo el Estado de Excepción Constitucional y la declaración de zona de catástrofe para la Región de Ñuble y las comunas de Penco, Tomé y Concepción. A ello se suma la declaración de alerta sanitaria para Ñuble y Biobío, que otorga atribuciones extraordinarias al Ministerio de Salud y a diversos organismos para actuar con mayor celeridad.

Asimismo, informó sobre un operativo especial del Registro Civil para facilitar la renovación de cédulas de identidad mediante puntos móviles, además del despliegue de corporaciones de asistencia judicial y un plan especial para notarios en las zonas afectadas.

En materia de telecomunicaciones, Elizalde indicó que existe un porcentaje relevante de antenas afectadas: 28% en Florida, 34% en Penco, 37% en Tomé y cerca de un 10% en otras comunas. Por lo tanto, se activaron medidas de emergencia como roaming y carros móviles para asegurar la conectividad, clave para la recepción de alertas SAE.

Sobre las evacuaciones, recalcó que estas no dependen exclusivamente del sistema SAE, ya que existe coordinación con Carabineros y las Fuerzas Armadas para recorrer los territorios y avisar directamente a la población.

Finalmente, sobre el toque de queda permanente, éste se mantiene en Lirquén y será evaluado durante la jornada por el jefe de la Defensa Nacional en la Región del Biobío. Según el ministro Elizalde, la medida tuvo un “muy buen resultado”, pues permitió restringir traslados en zonas críticas y el sistema de salvoconductos funcionó sin registrar detenidos.

En Ñuble, en tanto, no fue necesario aplicar esta medida, ya que el foco estuvo puesto en evacuaciones preventivas que finalmente no se concretaron gracias a la ralentización del avance del fuego.